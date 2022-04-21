英特爾以技術協助合作夥伴 厚實未來永續基礎

英特爾在今年世界地球日（4月22日）前夕，承諾將在2040年前，於全球營運範圍內達成淨零排放的目標，且目前82％以上的能源均來自可再生能源。英特爾並宣示，要以自身的技術與影響力，與合作夥伴和客戶分享經驗，在價值鏈當中降低30％以上的溫室氣體排放量。

英特爾將效率納入產品精神中，可程式化硬體和開放式軟體，讓客戶擁有可永續的智慧基礎設施。

英特爾表示，公司的電信業客戶，嘗試在不斷增加流量的網路當中，尋找創新的管理方式來管理電力使用，不僅擴大對於資料中心和網路設備的軟硬體控制，也可以智慧地利用網路流量的週期性，大幅度提升用電效率。

英特爾指出，一般而言，電信營運商的4G或是5G網路均以提供最高資料吞吐量而設計，這代表著多數人白天進入位於市中心的公司上班時，也能夠擁有足夠順暢的網路，此時市中心的基地台以最大功率運作，消耗最多電力。

當下班回到位於郊區的住所時，網路流量也從市中心逐漸向外擴散，深夜時達到流量低點。Intel Xeon可擴充處理器，能讓營運商在網路需求較低時節約能源，並隨著新一代Intel Xeon可擴充處理器的推出變得更強大，在5G網路中發揮作用。

英特爾並以2022年的MWC世界行動通訊大會為例 ，強調德國Deutsche Telekom就使用搭載這些處理器的伺服器，展示其次世代5G基地台。處理器能夠針對變化多端的網路流量迅速反應，閒置核心能夠在流量較少時進入睡眠狀態，並於流量大時喚醒恢復正常，進而減少30％～40％耗電量。另一個案例是日本電信營運商KDDI，在一場使用Intel Xeon可擴充處理器的試驗當中，整體降低20％耗電量，這是首次經過實地驗證的測試，展示5G網路最佳化功耗的成果。

除了網路，英特爾也強調資料中心內部的永續之路也很重要。封包加密、轉發等工作負載，通常有著大量的資料封包需要處理，這些封包處理需要CPU的介入，相對而言也降低了可供客戶使用的運算能力。英特爾已推出一稱之為基礎設施處理器的產品 －「IPU」，專門用來處理這些基礎設施運算需求，減少對CPU的依賴，釋放更多資源給客戶，提升運作效率，這對擁有上千台伺服器的超大規模資料中心而言，具有驚人的效益。

安裝在網路邊緣伺服器的乙太網路卡，Intel® Ethernet 800系列有Dynamic Device Personalization（DDP）軟體，客戶能夠針對某種協定設定封包處理功能，而非浪費資源檢查層層包覆的標準協議封包。

物流運輸方面，英特爾正在跟QuayChain Technologies進行合作，使用英特爾5G技術在美國猶他州內陸港務局架設企業專網，連接IoT傳感器並應用資料分析，降低港口堵塞的狀況，減少卡車空車運轉的時間並簡化貨物裝卸流程，進而提升物流順暢程度。藉由實作這個網路，讓港務局成為乾淨能源營運的先驅。

能源方面，英特爾則是為智慧電網的發展做出貢獻。英特爾與Edge for Smart Secondary Substations Alliance合作，正在開發整合智慧電網的電動車充電樁，於用電離峰對電動車充電。其它項目尚有分散式可再生能源管理和碳足跡監測。

英特爾強調這類物聯網（IoT）解決方案更在各行各業中陸續發酵，智慧農業不僅透過傳感器精準地控制能源與水的消耗，亦同步降低營運成本；智慧運輸管理則透過最佳化路線，減少碳排對於環境的衝擊。

英特爾業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧表示：「5G與IoT解決方案相互結合，能夠帶來驚人的價值和成果；英特爾的生態系合作夥伴正在建立降低營運成本、減少環境影響、提供更多價值的解決方案。英特爾公司亦將持續與生態系夥伴和客戶合作，聆聽他們寶貴的意見回饋，確立並建立這些為人類、為地球、為環境著想的解決方案，並同時協助其達成業務所需的改善解決方案。」