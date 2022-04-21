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一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

宏碁巴西電競筆電市占過半 雄霸當地市場

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

宏碁（2353）今（21）日指出，巴西電競筆電2021年以過半成績穩坐冠軍，根據最新市調資料 顯示，今年第1季持續以55%市佔率雄霸當地市場，季成長率40%亦大幅超越業界均值22%近2倍；除此之外，今年宏碁電競筆電於巴西市場銷售逐月增長，3月份更以65%市佔率遙遙領先，顯見在巴西的卓越成績。

宏碁積極耕耘電競市場，巴西亦為南美市場電競重鎮，宏碁更長期在巴西市場以過半的市佔率維持龍頭地位。宏碁在當地積極贊助電競賽事及行銷活動推廣，成功打響旗下Predator產品及為電競研發的創新技術，完整的電競產品線提供玩家從入門款至高階機種等多樣化的產品選擇，同時滿足娛樂、工作或求學上不同情境下的使用需求，提供全新體驗。

電競筆電 宏碁 巴西

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