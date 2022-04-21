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中華電信投資公視年度旗艦大戲 《牛車來去》開拍

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導
中華電信投資公視的首部戲劇作品《牛車來去》於台南水岸內糖廠開拍，中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財(右三)、公視董事長陳郁秀(右四)到場探班。照片／中華電信提供
中華電信投資公視的首部戲劇作品《牛車來去》於台南水岸內糖廠開拍，中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財(右三)、公視董事長陳郁秀(右四)到場探班。照片／中華電信提供

中華電信（2412）投資公視首部戲劇作品《牛車來去》，現正緊鑼密鼓拍攝中，劇組在鹽水岸內糖廠打造經典閩南場景，中華電信表示，今年底將在中華電信MOD、Hami Video同步首播。

《牛車來去》是公視2022年度旗艦大戲中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財與公視董事長陳郁秀於日前到台南鹽水岸內糖廠影視園區慰勞團隊工作人員。

蘇添財表示，中華電信MOD提供客戶自選頻道的分眾套餐優惠價，帶動了國內將頻道自主權還給消費者的潮流，也成為消費者觀看國內、外重要運動賽事及追劇的首選。

蘇添財指出，強檔台劇「茶金」、「斯卡羅」，都在MOD創下高點閱的觀影率，與公視2022旗艦大戲《牛車來去》的合作，以持續推動台灣本土文化走向國際為出發點，也將為MOD及Hami Video再創追劇點閱高峰！

《牛車來去》由曾獲金鐘獎最佳導演李岳峰，領軍安心亞、楊烈、蔡昌憲、高欣欣等實力派演員，詮釋二戰期間堅強女性的農村生活劇，該劇在國內知名的台南水岸內糖廠拍攝，劇組以先前「斯卡羅」搭建的清代台灣府城街道為基底，精心打造1943年閩南建築，預料將再度觸動戲劇迷另一波追劇潮。

《牛車來去》由安心亞首挑大樑主演二戰期間堅強女性生活劇，預計於今年第4季正式上映，MOD、Hami Video將同步公視於全台首播，全劇共30集，請劇迷們拭目以待該齣年度經典時代生活劇的播出。

中華電信 公視 MOD

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