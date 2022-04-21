聯發科智在家鄉競賽起跑 蔡明介：小發明也能有大影響

第五屆聯發科（2454）「智在家鄉」數位社會創新競賽正式開跑，即日起至7月5日止開放線上報名，參賽團隊選定一個以台灣鄉鎮市或區作為主題對象，利用數位科技改善該地區的問題，首獎百萬元。

聯發科技「智在家鄉」是台灣最大規模的社會創新競賽，賽事強調在地連結，不限主題類型，從地方需求激發創新，串連共好的可能性。近兩年面臨疫情衝擊，來自台灣各地的參與熱度不減反增，每年參與提案件數屢創新高，累計遍及全台22個縣市、305個鄉鎮，所觸及的領域廣泛，顯現台灣民間具備充沛的社會創新力。

邁入第五年，「智在家鄉」累積了上千個改變家鄉的提案，聯發科表示，以獨到的科技創意致力於改善包括環境生態、地方創生、文化保存、醫療保健、高齡友善、智慧農業、災害預防等各領域的問題。

聯發科董事長蔡明介表示，「淨零碳排」已躍升為全球首要課題之一，今年除了例行賽事外，也希望以「智在永續、零碳家鄉」號召、吸引社會各界團隊以科技創新方式提出包括碳的盤查、分析、減量和抵消等邁向淨零碳排的提案，在生活各個角度透過智慧落實減碳、促進碳中和以營造永續宜居的家鄉。

「智在家鄉」本著「為家鄉做一件事」的理念，歷年參賽作品的題材多元、質量也逐步提升，參賽者勇於運用科技來實現對「人」、「地」的關懷，大幅拉近科技和生活的距離，充分表現出以家鄉情感驅動科技創新的溫暖力量。

蔡明介說，聯發科技自創立以來即善用先進且多樣化的技術，讓全球消費者受惠於科技普及所帶來的便利，實現更美好的生活。社會創新與科技運用絕對不是少數人的專利，除了積沙成塔，更可以是民眾生活的日常。科技源自人性，小發明也能成大事，這才是科技的普世價值。

聯發科技「智在家鄉」數位社會創新競賽的評鑑重點在於參賽團隊是否能從務實的「在地觀點」來提出對策，並能適當應用不同的科技工具來達到創新進步的效果。

即日起開放報名至7月5日為止，預定8月中公告入圍名單。入圍 20 組團隊將獲5萬元的獎金及5萬元研發補助，並在聯發科技公司高階主管與學者導師的專屬輔導下與參賽團隊一路相伴，讓提案可行性更臻完備，後續還有落地計畫獎勵。決賽將選出特優一組獎金新台幣100萬元、優等獎三組獎金各20萬元、特別獎三組獎金各5萬元。