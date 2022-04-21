元太攜伴參展2022智慧顯示展 打造全方位智慧城市生活

全球電子紙領導廠商元太科技（8069）今（21）日宣布將攜手電子紙生態圈夥伴，於4月27日起開展的Touch Taiwan 2022智慧顯示展共同盛大展出，以低碳電子紙為技術核心，結合上下游生態圈夥伴的創新產品設計及多元場域應用，展示由電子紙打造的全方位綠色智慧城市生活場景。

元太科技多年來積極經營電子紙上下游供應鏈，從IC、模組、系統整合，到應用開發等生態圈夥伴，齊力開拓電子紙多元的應用。元太董事長李政昊表示：「在打造一項全新的電子紙產品應用時，我們需要很多生態圈夥伴的協助，例如開發客製專屬的IC、或是新的模組尺寸等，感謝電子紙生態圈夥伴長期對元太科技的支持，與我們共同開拓電子紙產業，使得產業規模得以日漸壯大。本次展會我們特別邀請供應鏈夥伴們一起於E Ink 展位展出，攜手呈現電子紙產業生態圈創新發展的成果。」

今年參與智慧顯示展的電子紙生態圈夥伴來自全球各地，包括IC設計、模組製造、系統整合及應用廠商，橫跨多元的電子紙應用場景。從閱讀及筆記本、無紙化資訊系統、零售場域、公共交通，及創新設計應用，電子紙生態圈夥伴全力合作推廣超低耗電的低碳電子紙產品，應用於智慧城市中的多元場域，一起為邁向淨零碳排的社會而努力。

IC設計：天鈺科技（4961）、奇景光電、聯發科技（2454）、晶門科技四家IC設計夥伴，將分別展示適用於電子貨架標籤或電子書閱讀器等應用的IC解決方案。

模組製造：BOE京東方、DKE東方科脈、江西興泰科技、清越科技、亞世光電，將分別帶來多種不同尺寸的電子紙貨架標籤模組，而Plastic Logic則將展出軟性電子紙模組技術。

閱讀與手寫：台灣最大繁體中文電子書平台Readmoo讀墨將於展會中發表最新面世的7.8 吋 mooInk Plus 2 電子書閱讀器，而在6吋mooInk S閱讀器之外，亦將展示13.3吋和10.3吋mooInk Pro 2 電子書平板。同時，隨著使用者長時間對數位閱讀的舒適性需求大增，具有類紙特性的電子紙外接式螢幕成為電腦第二螢幕最佳選擇，TPV冠捷科技帶來Philips 13.3吋電子紙螢幕、大上科技則展示25.3吋電子紙螢幕。全球顯示器手寫技術的龍頭企業Wacom將展示尖端性的數位墨水解決方案，全面應用於電子紙筆記本中，帶來如同紙張書寫般的體驗，因應商辦需求，產品支援尺寸可達42吋。

無紙化應用：博騰資訊將展示以電子紙筆記本為載具的ONEpaper無紙化資訊整合系統。透過為企業客製無紙化系統設計，可協助企業組織例如銀行、醫療機構、教育學習測驗 、製造場域，及政府機構等數位化儲存資訊，同時節省大量節省紙張耗用。

智慧零售：展會中元太科技特別邀請全球零售生態圈中5家重點電子貨架標籤系統整合商，包括：漢朔（Hanshow）、Pricer、SES-Imagotag、SoluM、智控（Zkong） ，運用電子貨架標籤的動態顯示功能，結合智慧零售解決方案，可即時更新產品價格與優惠促銷資訊，降低零售業者更新價格標籤的人力，讓門市人員專注於客戶服務品質的提升，更加優化門市營運效率。

智慧交通：隨著ESG永續發展趨勢，交通運輸的數位轉型更注重低碳與節能等特性，電子紙具備陽光下可視、低耗電，以及可結合太陽能供電系統驅動的特性，適合做為環境友善的電子紙的智慧交通應用。本次在交通應用場景將展出包括振曜科技（6143）推出的4.01吋E Ink Gallery™ Palette 彩色電子紙廣告手拉環、群創光電（3481）開發的28吋E Ink Gallery™ Plus 全彩電子紙。還有，由E Ink開發可應用於戶外交通智慧車牌使用的11.3吋E Ink Kaleido™彩色印刷電子紙模組、適用於戶外可耐高溫的13.3吋E Ink Kaleido™ 3 WT彩色印刷電子紙模組、25.3吋E Ink Gallery™ Plus全彩電子紙看板、25.3吋E Ink Spectra™ 3100 彩色電子紙看板，均在展出行列。

創新設計：新媒體藝術類策劃團隊噪咖藝術運用可變色電子紙E Ink Prism™的多變化視覺動態及超低耗電特性，打造出能呈現簡易資訊或感應變色的創新應用，適用於建築外牆、互動地磚，增添景緻變化與互動樂趣。

行動與穿戴：以具備雙穩態特性的電子紙應用於商務訪客證或員工識別證、學生證，或是行李標籤，不僅可以減少印刷紙張使用，並可更新客製化資訊，電子紙結合生態圈夥伴依使用情境打造的解決方案，可實現資訊的即時與無線更新。現場將展示3.7吋博大（8109）電子紙學生證、4.05吋海信電子紙學生證、中智全球3.7吋電子紙識別證、冠捷科技7.3吋Spectra™ 3100 四色電子紙會議桌牌等產品，亦展出全球首款採用5.4吋黑白軟性電子紙的智慧帆船衣，呈現電子紙輕薄、省電、強光下清晰可視等優點，符合航海運動的穿戴需求。

智慧物流：可重複使用(Reuse)與回收利用(Recycle)的永續設計概念為物流產業未來趨勢，可持續顯示不耗電的雙穩態電子紙，可取代一次性使用的印刷標籤的使用，結合電子紙僅需微量電力即可更換畫面的特性，運用無線傳輸技術即可更新電子物流標籤所顯示的資訊。元太科技將展示搭載無電源與電池的2.9吋電子標籤應用於循環物流箱、以及半導體光罩盒等新型物流應用。

以經濟部統計處110年所發佈的工廠校正及營運調查初步統計，全台營運中製造工廠數量為90,763家，以每家工廠使用10台32吋電子產線看板，共90萬台計算，若全部採用電子紙看板，使用5年耗電量產生的二氧化碳排放僅有2萬公噸，而LCD液晶電子看板5年使用耗電將排放40萬公噸二氧化碳，為電子紙看板的20倍。以台灣研議中碳費每公噸10美元計算，電子紙看板相比LCD液晶電子看板所帶來碳價效益，預計超過新台幣1億元。