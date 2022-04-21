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一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

昆山封城防疫反覆 PCB界看Q2淡季恐更淡

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

昆山封城防疫措施19日一度鬆綁，不過又臨時喊卡，PCB業者指出，相關封城防疫措施預估持續，在客戶端廠區也屬於風控情況下，PCB端封閉生產其實都是降載生產，憂心本來就屬於傳統淡季的第2季更淡，個別廠商積極應對市況變化。

業者指出，目前封控對運輸問題較大，封閉生產其實都是降載生產，另一個問題是原物料取得的速度，也會對封閉生產造成干擾。

就後續恢復情況，業者指出，第2季本就屬於PCB消費類應用淡季，不過估計復工後就算客戶端加班去化庫存，短期仍難全面恢復，同時需求面也產生不確定變數，惟和消費應用較無關的高階載板多在台灣生產，就需求來看則相對維持支撐力道。

法人統計，PCB族群昆山營收占比以定穎（6251）昆山產能占比約60%~65%最大，其次為南電（8046）約四成，南電昆山除了生產PCB還有BT載板，至於欣興（3037）昆山相關廠區PCB與HDI營收占比約13%可由其餘廠區支援生產。

另外法人統計，軟板廠台郡（6269）昆山產能占比也約四成，近期積極調度台灣產能支援，台光電（2383）則約3-4成占比，至於緊鄰昆山的蘇州地區也仍分區域靜態管控，估計華通（2313）相關打件組裝營收占比約5%，景碩（3189）則約16%，個別廠商仍多採封閉降載生產。

PCB 營收

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