群創加速布局多元生態圈 發表彩色電子紙等多項產品

群創（3481）致力開創ESG永續智慧城市新契機，使顯示面板在智慧城市中無處不在，隨處可見Panel Everywhere，同時推動ESG永續發展，刻劃永續城市願景新藍圖。4月27日至29日2022 Touch Taiwan展覽中，群創將大秀ESG永續智慧城市顯示新應用，包括彩色電子紙、智慧液晶窗戶、數位列車、智慧車用等，搶攻智慧顯示新商機，前進全球市場。

同時，群創總經理楊柱祥亦榮獲TDUA舉辦2022顯示器元件產品技術獎（Gold Panel Awards 2022）的「傑出人士貢獻獎」殊榮，楊柱祥帶領群創團隊持續朝向產業跨域整合與轉型升級前進，攜手產業合作夥伴擴大串聯生態圈，致力投入ESG永續發展，成就共好社會，創造企業永續價值。

全球推動ESG永續發展持續加速，群創以Share Value「永續核心‧社會共榮」為經營核心之一，致力建構企業永續ESG生態圈。群創鎖定以全彩電子紙取代於公共與商業區域紙張海報等商機，除了能降低資源消耗，並推動節能、智慧無紙化應用，亦可助於智慧城市發展，並落實環境永續價值。

因應電子紙具節能減碳、低耗電、輕薄易安裝等永續價值優勢，群創攜手產業生態系夥伴跨域共創價值鏈，將同步展出4吋到31吋等多尺寸的彩色電子紙顯示器，包括「4.01吋16:10先進彩色電子紙」、「25.3吋16:9先進彩色電子紙」、「28吋32:9先進彩色電子紙」與「31.2吋16:9彩色印刷電子紙」等，是兼具數位智慧、藝術質感、及節能減碳之顯示器，打造既環保又科技的數位交通場景。此產品正積極拓展至智慧零售應用，商機無限。

因應全球暖化，節能減碳、環保永續已成為現今智慧城市所重視的一環，群創憑藉深厚的TFT-LCD產業量能，跨域智慧建築領域，提供智慧城市多元解決方案，展出多元「智慧液晶窗戶」，包括智慧調光窗戶與智慧投影窗戶，除了兼具自然採光、無色偏、秒極響應（<1秒）、無尺寸限制等特性之外，更能達到高通透與節能降耗，將可大幅降低建物能耗，減少溫室氣體產生，逐步落實ESG環境永續價值。

同時，群創透過獨家完整製程技術，將可依客戶需求接單生產，客製化多元尺寸與形狀的智慧液晶窗戶，並可開拓至多元應用場域，包括綠建築、智能家居、大型開闊的公共空間，如醫院、美術館、機場等，未來更可擴大延伸至智慧交通場域，創造無限商機。

群創積極布局多元顯示新應用，提供完善軟硬體整合解決方案，成功將新商業模式拓展至各場域經濟。今年於Touch Taiwan展覽中，群創將完整呈現智慧移動全新體驗，首次打造數位列車場景，展出包括業界首發「36吋雙螢幕廣告看板」，以獨家技術將單一背光模組整合於雙屏中，成功打造輕薄、省電、視覺美觀的數位廣告看板。「36吋4K曲面廣告顯示器」及「48吋液晶站別顯示器」，皆已商品化導入北捷數位車廂；其中36吋4K曲面廣告顯示器，具備完美貼合曲面(R800mm)、高色飽(NTSC80%)、高亮度(1000nits)和廣視角等優異特色，讓民眾乘車時可享視覺環繞的吸睛數位廣告。

另48吋液晶站別顯示器，有別於資訊有限的傳統到站LED顯示屏，其採用高解析度、低功耗、廣視角等技術，將可提供多元完善的數位乘車資訊。

群創領先業界深耕車用顯示器多年，本次將展出一系列多元先進的車用顯示解決方案。獨家「智能異型車用顯示器」具備高階大型一體化設計、高清晰、高對比和異型切割貼合等優異特點，及搭載最佳高動態性能（10,000:1） AM（主動矩陣式） miniLED背光顯示技術，使車載畫面呈豐富色彩與明暗細節清晰，此產品已成功打進國際車廠供應鏈。

另「12.3吋低反射一體黑顯示器」，採用獨家LCD超低反射率技術、油墨噴印技術及雷射雕刻技術，使車載顯示達業界最低反射率0.5%、高對比、視效達純淨無瑕一體黑，在隧道或烈日下行駛可獲得更清晰、明亮的行車資訊，將大幅提升行車安全與駕駛體驗。

近年汽車產業邁向智慧化與人性化發展，群創推出「整合智能座艙顯示系統」，其具大尺寸、整合一體化、安全人性化座艙設計為主，採用獨家超低反射率儀表與中控顯示器、副駕駛防窺顯示器，且整合第三方駕駛監控系統，包括智能駕駛警示系統(DMS)與先進駕駛輔助系統（ADAS），打造安全且具現代科技感的駕駛座艙。