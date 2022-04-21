跟台積電打交道弄懂「這些字」成功率更高！一篇內部用語大全

摘要 1.台積電內部有不少共同用語，不只內部員工通用，有時也會影響外部合作夥伴。 2.常見用語包括ICIC、標竿學習、AR管理、8D等，這一套共有的「辭典」，背後的思維是統一語言做事、統一語言溝通，並且持續改善、精益求精。

前不久，在一家企業內訓課程時，有學員來問我：彭老師，你在台積電工作時，公司內部有沒有一些共通語言呀？

因為這家公司是台積電供應商，和台積電開會的頻率很高。開會時，台積電同仁有時會講出一些用語，他們聽不懂，卻不好總是在會議上提問，怕會很白目。

確實，之前在台積電時，公司內部有很多共通字眼，久而久之就形成了內部語言，好像不懂這些，你就不是台積人。而這些字眼的背後，其實是一套管理思維。以下就我個人經驗所知的字眼，分享給大家：

1.ICIC：台積電核心價值

跟台積電做生意，一定要了解公司的核心價值觀ICIC：誠信正直（integrity）、承諾（commitment）、創新（inno-vation）、客戶信任（customer trust）。

台積電的企業文化極有紀律，而所有行為都要落實ICIC精神。對外部合作夥伴來說，愈了解ICIC，就愈清楚該如何和台積電打交道，甚至會知道該如何跟他們開會。

2.標竿學習：不斷追求卓越

以前在台積電時，常被我的主管問：「這件事情有沒有『標竿學習』的對象？」

任何一家企業，都能是我們學習的榜樣。舉例來說，之前我在做專案時，我們的「標竿學習」對象是台北捷運公司的監控系統。這個系統給了我們靈感與啟發，那它就是「標竿學習」的對象。了解別人怎麼做，能讓我們站在巨人的肩膀上不斷創新。

3.AR管理：強化執行力與工作效率

AR，中文是「待完成任務」（action required），指的是長官對部屬的行動要求。待檢討、改進的事項，待解決的問題，解決問題之後的效益評估事項，都可以成為AR。

在會議上被主管問到的問題，如果當下沒有好答案，事後會一一被列AR。所以，常聽到的「押AR」，就是要你在報告或會議紀錄上簽名，代表同意日後不能反悔。

AR管理，能夠幫助公司強化同仁的執行力與工作效率，而解決或完成AR，也能讓同仁訓練自己的解題功力跟技巧，讓自己不斷進步。

4.持續改善活動：營造共通的改善環境

台積電一直致力於推行持續改善活動（continual improvement team, CIT）。公司會鼓勵員工參與持續改善活動，營造共通的改善環境，以利相互學習，有系統且適當地提供改善技巧，訓練輔導及相關支援需求，以擴大改善效益。

台積電每年都會舉辦全公司性的改善案例發表會（total quality excellence and innovation conference），藉由跨組織的觀摩學習，提升員工問題解決及創新的能力，設立各類獎項以鼓勵表現卓越的員工。

持續改善活動，不只是台積電內部DNA，也會影響到合作夥伴。台積電會期許供應商推動持續改善活動，致力協助提升在地產業能力。

5.8D：解決問題標準作業

8D（eight disciplines problem solving）是台積電的解決問題標準作業方法。在公司內部遇到問題，都要用8D來解決，參與公司的持續改善活動時，也要運用8D來改善。

當公司內每一個人都會使用8D方法，在解決問題時，大家就有共通語言，因此就能大幅提升管理速度跟效能。對台積電來說，8D不只是一種方法，而是一種解決問題文化。如果想瞭解台積電的8D方法論，可以參考我的著作《彭建文PJ法》。

6.從「review」中成長

「你今天有被review了嗎？」所謂review，可以想像成是檢討。在台積電，做任何一件事、 任何專案、任何任務，都要透過同仁或主管的review，看到自己的盲點，進而修正。

被review不是一件負面的事，相反地，每一次的review都是一個成長的機會。主管也會透過review的管理技巧，協助同仁成長，從中找出關鍵人才。

7. 從「highlight」中茁壯

台積電工程師對這句話一定都不陌生，尤其在出包時，肯定心有戚戚焉。工程師生涯，最怕就是這一句：被主管highlight。

所謂「highlight」，其實就是「某人做錯事，被點名出來負責或被責怪」的意思。被highlight的目標對象可大可小，可以從產品品質有問題，到桌面不乾淨。被highlight的人，必須將事情解釋清楚，提出改善方針。

管理者會透過highlight，讓問題有清楚的解決方案，但重點不是針對人，而是問題的解決，如何讓問題不再發生。對當事者而言，每一次的highlight當下可能都很痛苦，但這個過程中，絕對可以你的邏輯思考能力。

8. 透過「align」，減少摩擦跟誤會

你的工作有沒有常常align？這個英文字很有趣，當年我在台積電上班時，常會被提醒：做任何事一定要align（對齊）老闆的想法。

這個字不只用在上對下關係，在開會時，當大家意見不一致，我們也會align彼此想法，尋求共識。align是一個減少人際摩擦的重要動作，要減少冗余溝通、避免摩擦與誤會，都需要牢記這個動作。

9.有「backup」，就能讓損害降到最低

backup，指的不單是資料上的備份。台積電的管理工作，許多都需要運用到backup的概念。舉例來說，當有人請假時，主管有沒有backup人選？在工廠產線，當機器有問題需要維修，有沒有backup設備可以支援產能？

執行或管理工作時，沒有backup的想法，我相信你會常常出狀況。相對的，如果在規劃的時候，先有了backup的概念，就算出了狀況，也能因為有替代計畫，能夠將損害降到最低。

張忠謀創辦人曾說：「我帶來的是世界級的視野，」他為台積電帶來了一套思考方式，一套價值觀。而以上所提的台積電辭典，背後的管理思維，就是統一語言做事，統一語言溝通，統一語言共事，統一語言管理，然後持續改善，精益求精。這一套思維，也是台積電何以成為台積電的因素之一。

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