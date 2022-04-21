工研院4月26日起線上徵才 招募遠距彈性工作4百名菁英

工研院將於4月26日起舉辦為期三天的「未來看我」科技展示與線上招募會，預計廣招400位有志成為創新發明家、創業實踐家、科技關懷家的碩博士畢業生、在職菁英加入，因應後疫情時代，工研院也宣布打造遠距、彈性工作環境，盼吸納全球人才。

工研院說，活動包含12場專家技術論壇，主題涵括電動車、化合物功率半導體、AIoT、軌道科技、運動科技、低軌衛星技術等多項創新研發領域，還有工研院同仁經驗分享，並以目前時下最夯的元宇宙虛擬辦公室軟體Gather Town打造線上徵才博覽會，一次展示工研院全部單位及職缺。

「後疫情時代，遠距工作已是企業普受認同的選項之一」工研院人力資源處處長吳素靜表示，工研院打造彈性的工作環境，以遠距混合彈性上班、全台各地設備齊全的行動辦公室、新增早上7時及9時30分上班時段，員工可選擇適合自己的上班地點及時間到班，盼吸引全台人才、甚至全球人才加入工研院，不僅防疫也能兼顧工作效率與生活，得到雙贏。

工研院也依員工在生涯各個階段的需求，設計優於法令規定之給假方案；設置托嬰中心、幼兒園以及附設安親班，協助照顧員工子女；設置具健康概念的員工餐廳以及打造多功能運動健身場館「悠活館」，照顧員工的身心健康。

4月26日至4月28日，工研院將舉辦「未來看我」科技展示與線上招募會，解析工研院最新的創新研發方向，邀請有志投入創新科技研發者報名參加，近距離認識工研院。活動訊息請至工研院菁英招募網站查詢 https://reurl.cc/GxZm73 。