Touch Taiwan 2022下周登場 聚焦六大主題

2022年顯示產業年度盛會「2022 Touch Taiwan系列展」將如期於4月27日至29日在南港展覽一館4樓盛大登場，集結320家指標廠商，使用933個攤位，聚焦「智慧顯示」、「智慧製造」、「先進設備」、「新創學研」、「工業材料」以及「淨零碳排」六大主題，展出智慧顯示創新技術、多元化應用、解決方案及互動式體驗服務，線上展覽館將於4月27日至5月3日登場，期望為產業打造一個虛實整合、國際級跨領域的交流合作平台。

跨域整合╳顯示未來，大廠秀元宇宙商機

今年Touch Taiwan系列展主打「the Future 跨域整合．顯示未來」，涵蓋智慧醫療、智慧零售、智慧移動、智慧育樂到智慧製造等多元領域，攜手眾多參展商搶搭元宇宙風潮，現場將提供超過100種解決方案與超過30件互動式體驗，讓參觀者在展場內享受虛實整合的沉浸式互動體驗。

今年「智慧顯示專區」聚焦解決方案與場域應用：智慧醫療、智慧零售、智慧移動、智慧育樂以及新型顯示產品與設備材料，面板雙虎友達光電（2409）、群創光電（3481）將大秀新應用與新技術，加上元太科技（8069）、康寧、默克、GIS、明基材料、誠美材料（4960）、KLA等重量級廠商參與，今年現場將有更豐富的產品與應用新亮相；「智慧製造專區」由盟立（2464）、攝陽、由田（3455）、台達（1309）、甲電、氣立（4555）、台灣三豐、皮托、東遠、東佑達等知名企業，擴大展示智慧製造及數位轉型關鍵解決方案；今年展場內新設立「元宇宙╳數位轉型互動體驗主題館」邀請到技嘉（2376）、智崴（5263）、方塊磚、佐臻（4980）、鈺立微等，供買主「眼」見為憑，沉浸於元宇宙新興藍海的同時找尋新的合作機會，指標大廠紛紛卡位元宇宙領域，更使今年展會精采可期。

國際大廠搶攻Micro LED商機

今年「Micro & Mini LED專區」將有富采控股領軍旗下公司晶元光電（2448）、隆達電子（3698）、晶成半導體、元豐新科技及葳天科技（5277）共同展出，其他重量級參展商包括錼創科技、漢民科技、達運精密（6120）、達興材料（5234）、聚積（3527）、東捷（8064）、錸寶（8104）、晶彩（3535）、Toray Engineering、Kulicke & Soffa以及ASM Pacific，首度參展亮相的有斯託克精密、Coherent、PORO TECH及法國新創公司Aledia，將大秀Micro & Mini LED商機，顯現國際大廠都將台灣視為未來重要的Micro LED技術發展市場，藉由今年展會將讓全球看見台灣不容忽視的科技實力。

Touch Taiwan同期舉辦「國際Micro/Mini LED Display高峰論壇」，以「跨越新時代，搶攻元宇宙商機」為主軸，集結多位國際領導企業代表，包含友達光電、錼創科技、群創光電、KLA、庫力索法、愛德萬測試、SmartKem,、Toray Engineering、Top Engineering、Nanosys、AIXTRON SE及Aledia，共同解析元宇宙商機下，Micro LED顯示技術邁向產業化的成功之路。

打造化合物半導體供應鏈，建構產業生態圈

今年「先進設備主題專區」集結了志聖工業（2467）、均豪精密（5443）、均華精密（6640）、迅得機械（6438）、優貝克、大量科技（3167）、帆宣（6196）、亞智、倍福等業界領導廠商，共同展現台灣在半導體與顯示器產業的強大競爭力。展場內設置「化合物半導體供應鏈館」，集結了包含閎康（3587）、創技、穩晟、惠特（6706）、杜益、信越、鼎洲、思發、歐文、新磊、宏浩、亞泰半導體等共同展出，為參觀者提供高附加價值之技術應用與解決方案，並建構化合物半導體的產業生態圈。

展覽同期將由台灣電子設備協會(TEEIA)、台大工學院(NTU)、台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)共同合作，於28日舉辦「第三代半導體國際論壇」，邀請眾多國內外重量級講師，分享第三代半導體產業發展現況、市場趨勢解剖，以及長晶材料的製造與加工探討，講師陣容包含Wolfspeed、意法半導體(ST)、GaN systems、Disco、環球晶（6488）、漢磊（3707）等知名大廠，希望促進國內業者掌握產業趨勢及未來商機。

新創╳學研建構合作生態系，創造新商機

「I-Zone全國創新智慧顯示專區」今年獲得友達光電、群創光電、元太科技、錼創科技、台灣應材等廠商支持，設立發明獎、創意獎、研究獎、特別獎等四個獎項鼓勵新創團隊參與，提供我國大專院校及新創公司展示平台，發表創新智慧顯示材料、元件、系統等相關技術之原創作品。「新創主題專區」以南港IC育成中心與新北創力坊為兩大看點，邀請近20家廠商至現場進行交流、建構合作生態系，及創造新商機，展示範圍跨足智慧製造、精準健康、數位轉型、智慧零售與智慧工廠等五大領域。

共同邁向淨零，打造顯示綠色技術

今年首度成立的「淨零碳排主題專區」由面板雙虎－友達光電及群創光電領軍，首次展示企業致力於淨零碳排的亮眼成果，展現出面板產業推動永續發展與綠色製造之決心，並攜手顯示供應鏈打造綠色新商機，使今年的展會備受矚目。

為推廣綠色會展之理念，並呼應政府極力推動ESG政策，Touch Taiwan邀請所有參展商一同善盡企業社會責任。以友善環境、節能減碳、E化應用、創意美感為四大指標，主辦單位於展覽期間舉行「e-Touch綠色裝潢設計獎」，除了表揚與肯定之外，更提供高達新台幣三十萬元的總獎金，期望拋磚引玉、鼓勵參展商落實淨零碳排理念，攜手打造低碳、低汙染且環保的綠色展會。

展期三天論壇不間斷，多元主題橫跨元宇宙應用

「智慧顯示應用趨勢國際論壇」由智慧顯示跨域合作聯盟(SDIA)偕同台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)於4月27日舉辦主場論壇，集合友達光電、群創光電、元太的高階主管擔綱講師之外，特別邀請到台灣奧迪、英特爾及台灣應材等知名外商帶來精彩絕倫的分享。為期三天的「智慧顯示生活與科技應用論壇」從智慧零售、智慧移動、智慧醫療到智慧育樂不同領域的智慧顯示應用，集結在其領域特有專精的廠商或場域主來剖析智慧生活最新動向。而「智慧顯示創新應用論壇」將深入探討顯示科技如何走入元宇宙的新視界、顯示器產業未來，以及國際間產業趨勢分析。

隨著異質整合技術趨勢及5G高頻通訊時代來臨，晶片封裝挑戰也隨之出現，如何在RF FEM晶片整合效能與成本取得平衡，都考驗著業者的實力。於4月28日登場的「5G帶動晶片異質整合封裝發展趨勢論壇」邀請台積電（2330）、日月光半導體、亞智、均豪等產業代表，聚焦5G晶片發展趨勢，深度剖析未來半導體發展所面臨的趨勢與挑戰。