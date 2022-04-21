快訊

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

寶德科技一員工確診 公司已分流上班

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

專注於電競周邊產品設計及製造的寶德（3349）今（21）日指出，接獲通報有一名員工經PCR檢測呈現陽性，目前該員工已由衛生單位安排隔離及安置，該事件對本公司整體營運無重大影響。

寶德表示，已啟動防疫標準作業程序，已安排工作場所清消作業，密切接觸同仁已進行居家隔離，本公司持續追蹤同仁身體狀況。

公司已分流上班，停止訪客進入辦公區域，整體營運不受影響。

由寶德研發製造、搭配手機的遊戲控制器客戶為電競界潮牌品牌，寶德推出的遊戲機及手機所使用遊戲控制器等週邊產品，為國內最專業一條龍服務的主要供應商，客戶涵蓋全球電競前五大品牌商。產品核心價值在於讓使用者有更好的使用體驗，主要產品包括電競滑鼠、電競鍵盤、大型發光桌墊、手機遊戲搖桿、視聽娛樂裝置、影像裝置、觸控筆等。

電競鍵盤 手機遊戲 控制器

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