昆山又強化防疫 和碩、嘉聯益廠列封控區

疫情仍未趨緩！昆山市昨（20）日晚間近十點緊急發出疫情通告，值得注意的是，和碩（4938）大陸子公司昆山世碩，以及軟板大廠嘉聯益（6153）子公司嘉聯益電子(昆山) 均列入最嚴格的封控區，也就是區域封閉、足不出戶狀態。

昆山疫情防控2022年第67號通告指出，經過廣大市民朋友的共同努力，疫情蔓延勢頭得到遏制，總體形勢趨於穩定，但疫情防控具有複雜性、艱巨性、反復性，在4月19日的區域核酸篩查中，發現多名陽性感染者，分布在多個社區和企業集宿區，社會傳播風險較大，疫情防控形勢依然十分嚴峻複雜。呼籲昆山全體市民要時刻保持高度警惕、嚴格遵守疫情防控各項規定。

根據此通告指出，「封控區」管制最嚴格，達到區域封閉、足不出戶，且解除標準為，近14天區域內無新增病例或無症狀感染者，區域內最後一名密切接觸者自末次暴露超過14天、核酸檢測為陰性。且解封前2天區域內所有人員完成一輪核酸篩檢，均為陰性。

該通告指出，將昆山開發區、昆山高新區、花橋經濟開發區、千燈鎮則劃定為「風險防範區」，具體實施期限暫定為7天（4月21日零時至4月27日24時）。防範區內強化社會面管控，嚴格限制人員聚集。居民出入小區須持有48小時核酸檢測陰性結果或當日核酸採樣證明，每戶一人、每天一次「點對點」外出購買生活物資，限制購物時間，倡導少逛快買、線上購物、非接觸式取物。

而周莊鎮、錦溪鎮、周市鎮、張浦鎮、巴城鎮、陸家鎮等無疫區鎮的企業，經審核後可以在閉環管理前提下逐步復工復產。

IC載板廠欣興（3037）今（21）日公告，持股71.23%昆山鼎鑫電子有限公司原本在昨日4月20日起，依政府規定逐步恢復生產，但是現配合當地政府防疫政策，自4月21日起暫時停工至4月27日。等於欣興昆山兩個工廠，又再度回到停工狀態。