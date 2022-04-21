昆山防疫再升級 欣興昨恢復生產但今又再度停工

IC載板廠欣興（3037）今（21）日公告，持股71.23%昆山鼎鑫電子有限公司原本在昨日4月20日起，依政府規定逐步恢復生產，但是現配合當地政府防疫政策，自4月21日起暫時停工至4月27日。等於欣興昆山兩個工廠，又再度回到停工狀態。

據悉，因為昆山其他工廠仍有確診案例，當地政府昨日晚間緊急又下停工令，以至於原本可以恢復生產的工廠又只好恢復採取環閉式少量生產，因此受到影響的不只是欣興。

欣興子公司昆山鼎鑫電子有限公司將暫時停工至4月27日，據了解，另外家子公司欣興同泰科技(昆山)有限公司則已提出復工申請，但目前兩廠仍處停工狀態。

欣興指出，本公司及子公司將密切觀察後續疫情發展，配合當地政府規定，採取應變措施，以確保員工安全與健康，並採取環閉式彈性生產。