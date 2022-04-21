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統一價值成長、IC設計ETN季度調整 半導體比重增加

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
統一價值成長ETN(020018)、IC設計台灣ETN(020031)成分股調整將自4月21日生效。美聯社
統一價值成長ETN(020018)、IC設計台灣ETN(020031)成分股調整將自4月21日生效。美聯社

統一價值成長ETN(020018)、IC設計台灣ETN(020031)成分股調整將自4月21日生效；價值成長ETN這次增刪9檔個股，傳產明顯獲利了結，半導體類比重提高到逾三成；IC設計則加入記憶體晶豪科（3006）等。統一證券金融商品部表示，今年以來的個股波動劇增，類股輪動明顯，善用指數商品不但能夠分散風險，也能利用其定期調整成分股的邏輯來趨吉避凶。

這次統一價值成長ETN(020018)刪除的個股集中在傳產，包括中石化（1314）、東和鋼鐵（2006）、中鴻（2014）等，皆於1月換股後來到波段高點，再度證明價值成長指數買低賣高季度調整的可參考性。另外，這次也加入約10檔的半導體類股，較以往比重增加，半導體近期股價修正，波動較大，第2季估值是否能重回水準亦是可觀察重點。

統一IC設計台灣ETN(020031)迎來掛牌後第一次的成分股調整，加入記憶體IC設計大廠晶豪科及驅動IC瑞鼎（3592）；晶豪科去年獲利表現創歷史新高，在DDR3價格拉抬下今年表現亦樂觀；另外，在加入瑞鼎後，驅動IC四強也全數到位；集邦科技表示，AMOLED面板技術逐漸成熟，滲透率預計將從2021年的42%提升至2022年的47%，驅動IC廠有望大啖市場訂單。

近日IC設計股價回暖，統一IC設計ETN近三個交易日上漲2.06%，統一證券也提醒投資人，IC設計類股波動較大，投資人可依照自身風險偏好，適當分散投資配置。

ETN 記憶體 半導體

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