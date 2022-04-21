新冠感染數激增 藥華藥全面展開新冠新藥三期臨床試驗

藥華藥（6446）20日晚間宣布，有感於新冠肺炎疫情在國內感染人數將愈來愈多，國人對新冠新藥治療需求也大幅提升，藥華醫藥將加速進行去年就已核准的新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）新冠肺炎三期臨床試驗，目標收案94人，一旦順利解盲，將爭取衛福部通過緊急授權許可（EUA）。

藥華醫藥執行長林國鐘表示，早在去年3月，印度已有廠商利用舊一代的干擾素，經臨床實驗發現可用於治療新冠患者，降低患者對氧氣的依賴，印度政府並在去年通過這項長效型干擾素Pegylated interferon alfa-2b（Virafin）緊急授權許可（EUA）治療新冠肺炎患者。

林國鐘指出，當藥華藥得知長效型干擾素也可治療新冠疫情的訊息後，去年6月先透過雙和醫院，以恩慈療法將公司開發的新一代干擾素Ropeg，用於治療輕、中度新冠肺炎患者，發現有21位輕、中度病人使用這項藥物後，均於七天內無情況惡化並且出院。

接著藥華醫藥去年8月經衛福部核准，進一步邀請台大醫院主持Ropeg治療新冠肺炎三期多中心臨床試驗（Investigator Initiated Trial, IIT），只可惜這項臨床試驗，因國內疫情趨緩、不易收案，後來經過衛福部核准變更實驗，自今年起又逢疫情再起，故重新進行收案。

藥華醫藥生物統計資深處長廖家成表示，衛福部核准此案，是依據在雙和醫院試驗有效性的結果，推算出只要94位中度新冠患者即可驗證療效的優越性。本月以來已收治近10位確診的中度病患，20日又新增部立桃園醫院加入收案醫院，預計這項臨床試驗共有台大、北醫、部桃、亞東、雙和及萬芳等六家醫院參與執行。

藥華醫藥指出，Ropeg用於新冠肺炎病患的相關臨床數據，已發表於Nature旗下期刊「Advances in Therapy」。在35名輕度新冠肺炎患者和37名中度新冠肺炎患者中，有19位病患接受了Ropeg治療。其中，接受了Ropeg合併標準療法治療的中度患者平均在第七天轉為陰性，單獨接受標準治療的患者轉為陰性的平均時間則拉長到12天，達到統計上顯著意義，顯示Ropeg具有治療中度新冠肺炎患者的潛力。

藥華藥表示，自2021年5月台灣新冠肺炎疫情延燒，公司即準備好與台灣各大醫療院所合作，期望能即時協助治療台灣新冠肺炎患者。不但向衛生福利部疾病管制署（CDC）申請納入「新冠病毒感染臨床處置暫行指引」，也同時提供Ropeg協助治療台灣新冠肺炎患者。