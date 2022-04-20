帆宣攜手逢甲 啟用亞太首座全應用型5G智慧城市實驗室

由帆宣系統科技（6196）與逢甲大學合作成立的「5G智慧城市實驗室」，今(20)日開幕啟用，在帆宣董事長高新明與台中市長盧秀燕、中科管理局長許茂新、逢甲校長李秉乾等人主持下，正式開啟全台校園唯一5G專網設備開發測試平台。

帆宣董事長高新明表示，隨著新實驗室的成立，帆宣與逢甲也希望能整合國內智慧城市產業整廠輸出量能，組建具備規劃設計、系統整合與建造能力的智慧城市國家隊，全力搶攻全球智慧城市未來超過2兆美元商機。

而今年度帆宣與逢甲會先就「智慧製造」、「智慧交通」、「智慧教學」、「智慧工安」與「智慧防救災」等多項主題進行合作。室內場域以智慧製造研發為主；室外場域部分，則是將5G專網導入台灣目前的防、救災系統。

盧秀燕致詞時特別感謝逢甲與帆宣，提升台中市在智慧城市科技應用上的努力。目前台中市在水湳經貿園區內，已成功試辦「自駕巴士」2.0計畫，未來要朝向3.0邁進。透過無人自駕車的成功運行，將可作為中部機密機械與AI智慧控制領域的領頭羊。

李秉乾表示，逢甲與帆宣系統科技在AI人工智慧與IOT物聯網技術已逐漸成熟的條件下，雙方投入巨額硬軟體設備，架構室內及室外二組5G企業專網基地台與核心網設備，歡迎各界未來充分使用此實驗室。

另外，李秉乾也對全球5G基地台龍頭廠商諾基亞(Nokia)表達感謝，強調在這樣合作夥伴的協助建置下，才促成了這個全台校園唯一5G專網實驗室

高新明則是以嫁女兒的心情，來看待這個實驗室的開幕，表示帆宣的專網技術和經驗，結合了逢甲研發能量，再加上逢甲校園、逢甲商圈及水湳經貿園區場域的特性，讓她對這樣的強強組合充滿信心。

高新明預期，未來透過雙方共同研究的成果，可以加速帶動中部地方政府與民間企業，對於5G設備、技術與產品的加值服務，以及各項相關產業的蓬勃發展。

目前，這個實驗室的空間有室內及室外二組5G企業專網基地台與核心網設備，以及全尺寸室內、室外實驗場域。

其中，室內場域占地超過200坪，可提供智慧住宅、智慧製造、智慧展演、智慧醫療等系統整合與測試，以及國產5G專網基地台與核心網設備開發測試使用。

室外場域則是提供給防救災整合系統、智慧桿、移動情資蒐集系統 (如無人車或UAV載具等)，以及各項智慧城市應用所需的項目整合測試。