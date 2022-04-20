禾榮科技建台灣第一BNCT加速器實驗室 鎖定癌症治療

禾榮科技總經理沈孝廉今（20）日表示，目前建置中的加速器硼中子捕獲癌症治療（AB-BNCT）系統，規劃今年底完工，2023年上半年展開試運轉，明年下半年即可進入臨床實驗。為此，禾榮的資本額將從目前的8億元，於明年增資到12億元規模。初期，將鎖定頭頸癌及腦癌為主治項目，未來朝擴及肺癌、肝癌和胰臟癌為目標。

禾榮科技是漢民科技轉投資的公司，約占八成以上股權，其餘技術股為技轉授權的清華大學及工研院。禾榮科技今天應邀出席新竹科學園區管理局記者會。

漢民科技以半導體設備起家，成立至今逾40年，近年積極發展生醫領域。漢民科技副董事長許金榮表示，漢民投入開發「加速器硼中子捕獲癌症治療（AB-BNCT）技術」，開啟了生醫產業中，癌症治療設備結合精準醫療技術的新紀元。生醫產業是繼半導體產業後，台灣最具發展潛力的領域，若要生根，臺灣在生醫領域應投入關鍵重裝備，而這項技術需要跨領域的整合與各領域專家的投入，在這條路上看到無窮的機會與治癒生命的曙光，期待未來有更多跨領域專家一起推展技術突破，共同為台灣生醫產業的發展貢獻心力。