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禾榮科技建台灣第一BNCT加速器實驗室 鎖定癌症治療
禾榮科技總經理沈孝廉今（20）日表示，目前建置中的加速器硼中子捕獲癌症治療（AB-BNCT）系統，規劃今年底完工，2023年上半年展開試運轉，明年下半年即可進入臨床實驗。為此，禾榮的資本額將從目前的8億元，於明年增資到12億元規模。初期，將鎖定頭頸癌及腦癌為主治項目，未來朝擴及肺癌、肝癌和胰臟癌為目標。
禾榮科技是漢民科技轉投資的公司，約占八成以上股權，其餘技術股為技轉授權的清華大學及工研院。禾榮科技今天應邀出席新竹科學園區管理局記者會。
漢民科技以半導體設備起家，成立至今逾40年，近年積極發展生醫領域。漢民科技副董事長許金榮表示，漢民投入開發「加速器硼中子捕獲癌症治療（AB-BNCT）技術」，開啟了生醫產業中，癌症治療設備結合精準醫療技術的新紀元。生醫產業是繼半導體產業後，台灣最具發展潛力的領域，若要生根，臺灣在生醫領域應投入關鍵重裝備，而這項技術需要跨領域的整合與各領域專家的投入，在這條路上看到無窮的機會與治癒生命的曙光，期待未來有更多跨領域專家一起推展技術突破，共同為台灣生醫產業的發展貢獻心力。
沈孝廉表示，禾榮在2017年從清華大學與工研院技轉之後，致力於將學術成果工業化、產業化，其間雖面臨各項挑戰與困難，但已逐項克服並按既定計劃推進。實驗室土建已於今年4月動工並預計年底完工；實驗設備裝設將於今年下半年開始，並於2023年上半年完成調校；而臨床實驗預計於112年下半年展開，同時偕同BNCT價值鏈上的相關學術機構、醫學中心、醫師、藥廠與供應鏈夥伴等緊密合作，期待能在BNCT產業上做好跨領域整合，共同攜手打造完整的BNCT產業鏈。
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