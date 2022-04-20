震旦行參加夏普新品發表會 搶攻辦公室綠色商機

震旦（2373）辦公設備(OA)於4月20日在SYNTREND 三創生活園區參加由台灣夏普所舉辦的2022年新品發表會—「健康新夏普 數位新生活」聯展，會中震旦OA於Samrt office展區展示「綠色採購與低碳轉型」解決方案，除提供具備環保省電節能標章的夏普SHARP多功能事務機外，更以AI人工智慧、IoT物聯網以及遠端雲列印服務平台等服務，協助企業打造資安與ESG永續環境，推動綠色低碳數位轉型。

震旦OA總經理周銘中表示，震旦以57年來深耕辦公領域經驗，為協助企業不斷提升營運效能，持續導入多元智能辧公解決方案；在綠能環保上，SHARP多功能事務機皆具備環保及省電節能標章認證，其中AI智慧電源調度功能，使事務機在睡眠模式下耗電力僅需0.5w，內建的人體偵測感應裝置，讓事務機醒來僅需要1秒，再加上SHARP的專利技術能快速暖機後，立即啟動列印，不僅省電更減少能源消耗，降低列印時間與耗電量。

在AIoT設備上，事務機導入ERIC（Email Resources Information Center）服務，可自動偵測與監控設備，並透過IoT物聯網及AI技術，自動回傳數位機印量計數，可減少5成人工抄表作業時間，提升服務時效。

其「AI智能」於診斷狀況後，系統「主動」通知服務工程師，服務工程師進行遠端設備管理，隨時掌握設備狀況，確保設備運作暢通，顧客亦可透過「智能客服中心」、「行動客服App」，藉由線上服務降低接觸風險，同時也減少交通來往的碳排放量，達到智能環保節能之效。

在資安的管理及防護上，事務機會自動加密保護儲存在硬碟和通訊錄中的資料，當資料輸出或傳送時，僅開放允許使用的IP連線，如是未經授權的IP會自動刪除，以防堵惡意程式或勒索軟體的攻擊。

震旦深耕辦公設備市場逾50年，因應後疫時代零接觸需求，持續深化、聚焦「智能辦公」、「樂活辦公」、「健康/綠色辦公」，提供高效、智能的辦公解決方案，包含遠距會議/培訓、雲數位看板、AI人臉辨識、智能會議室等設備，可應用於商務空間、共享辦公、遠距辦公，彈性多元的應用情境，滿足企業數位轉型所需的技術，是企業響應ESG節約能源首選；未來將攜手企業重視環保，響應碳中和，將減碳節能服務導入辦公生活。