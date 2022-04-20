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華邦電加強DDR3 SDRAM產品線 超高速性能滿足客戶需求

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

記憶體廠華邦電（2344）今（20）日宣布，將持續供應DDR3產品，為客戶帶來超高速的性能表現；華邦電表示，1.35V DDR3產品在x8和x16配置中均可提供高達2133Mbps的資料傳輸速率，並可與1.5V DDR3實現100%相容。

華邦電指出，目前，公司DRAM產品佈局包括1Gb-4Gb DDR3、128Mb-2Gb DDR2、512Mb-2Gb LP DDR2，以及 LP DDR4x、LP DDR3、LP DDR、SDRAM，適用於需配備4Gb或以下容量DRAM的應用，如人工智慧加速器、物聯網、汽車、工業用、電信、WiFi-6、WiFi-6E、xDSL、光纖網路、智慧電視、機上盒、IP攝影機等。

此外，華邦電位於高雄的新建晶圓廠將於2022年第4季度啟用，採用更先進的製造技術提升產能，DDR3出貨量占DRAM總收入的30%，預計2024年將增加至50%。

華邦電強調，十年來，公司一直為業界供應極具競爭力的 DDR3 產品，並將在未來10多年內繼續生產DDR3，為客戶提供高品質的產品及服務支援；如今，客戶仍然需要DDR3 SDRAM產品，而將客戶放在首位則是華邦的運營理念與目標，因此我們將持續供應DDR3，以確保滿足客戶的長期使用需求。

4G 華邦電 DRAM

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