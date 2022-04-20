抗缺料缺工 日月光攜手宏璟建設拚建廠進度

日月光投資控股股份有限公司（3711）今（20）日宣布，子公司日月光半導體製造股份有限公司董事會決議通過，與關係人宏璟建設股份有限公司（2527）採合建分屋方式興建中壢廠第二園區廠房。

日月光表示，該建案由日月光半導體提供於近期取得中壢工業區土地2,938.79坪，並由宏璟建設提供資金，合建地上9層地下3層廠房，該樓地板面積約19,343.54坪，雙方協議合建權利價值分配比例為日月光半導體30.8%及宏璟建設69.2%，廠房興建完成後，雙方將依合建分配比例辦理產權登記，並由日月光半導體取得宏璟建設所屬產權優先承購權。

日月光半導體表示，為配合中壢廠營運成長需求，近期所購入中壢工業區土地將開發第二園區廠房，預計設置IC封裝測試生產線，中壢廠第二園區廠房以2024年第3季完工為目標。

日月光說，宏璟建設與日月光半導體長期合作互信基礎厚實，且建廠工期配合度高，加上近期營建市場材料及人工短缺，是以借助宏璟建設廠房興建專業、經驗及營建資源，以確保建廠進度符合目標時程。