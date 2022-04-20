台積電亞利桑那子公司 完成35億美元公司債定價
台積電（2330）今（20）日表示，子公司台積電亞利桑那子公司（TSMC Arizona Corporation），於紐約時間2022年4月19日完成美金35億元無擔保主順位公司債定價，本公司債將由台積電無條件、不可撤回地提供保證，將註冊登記且公開發行，並由承銷商進行承銷，預計4月22日完成交割，資金用途為一般營業用途。
台積電表示，本次募集包括5年期（2027年4月22日到期）公司債美金10億元、利息3.875%，以面額99.829%發行；7年期（2029年4月22日到期）公司債美金5億元、利息4.125%，以面額99.843%發行。
另有10年期（2032年4月22日到期）公司債美金10億元、利率4.250%，以面額99.742%發行；30年期（2052年4月22日到期）公司債美金10億元、利率4.500%，以面額99.771%發行。
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