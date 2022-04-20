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友達分享專利布局三心法 首獲2022全球百大創新機構獎

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
友達技術長廖唯倫（左）20日獲科睿唯安政府與學術事業部總經理鄭則謙頒發「全球百大創新機構獎」。記者李珣瑛／翻攝
友達技術長廖唯倫（左）20日獲科睿唯安政府與學術事業部總經理鄭則謙頒發「全球百大創新機構獎」。記者李珣瑛／翻攝

科睿唯安（Clarivate）今（20）日頒發「2022全球百大創新機構獎」給台灣9家機構，得獎者包括：工研院、鴻海、聯發科技、廣達、台積電，以及首度進榜的友達光電、台達電子、緯創資通和瑞昱半導體

友達（2409）技術長廖唯倫今天在頒獎典禮致詞表示，友達自1996年成立、26年來致力推動顯示技術創新，朝高附加價值化發展，率先投入8K、mini LED、Micro LED、感測等先進顯示技術開發。至今累積申請專利已近2.9萬件，其中97%為發明型專利，並分別在2020與2021年度榮登全台灣專利獲證量前2名的位置。

除了專利的量能之外，友達十分重視專利品質，在2020及2021過去這兩年，我們也很高興能入圍科睿唯安預測的明日之星榜單，今年第一次入選百大創新機構，並且在「頂尖影響力」與「全球化表現」都在前25%，不僅證明友達專利的深度與廣度，也顯現出友達在前瞻研發的深厚價值與影響力。

廖唯倫指出，近年來友達將集團的雙軸轉型策略，落實至智財申請布局，除了以往專注的前瞻技術相關專利，也拓展至垂直領域解決方案相關的申請類別，有策略性地推動智財多樣化，希望能推動先進顯示技術於多元場域的應用，達成集團雙軸轉型的目標，再創顯示關鍵里程碑。

他並分享三點友達光電在專利布局上的做法：首先，第一，成立專注的「專利團隊」。在友達的專利團隊是包含在整體研發組織內，直接report給技術長，在技術開發與專利團隊一體的組織下更容易將先進技術轉化為優質專利。

其次，落實專利申請的「審核機制」，公司由研發主管和專利團隊組成專責的審核委員，對工程師bottom up申請的專利就可行性、專利性先進行內部審核，過了以後再提外部申請，以提升公司專利申請的通過率。

再者，友達的專利團隊也被賦予「專利育成」任務，針對公司策略性、前瞻性的技術，結合研發人員及IP人員組成育成團隊，以有系統的方式，進行專利育成及布局。這樣的做法有助於提前關鍵技術的專利布局。

友達 瑞昱半導體 大創

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