疫情掀起筆電需求？宏碁：這兩周通路需求開始回升

品牌大廠宏碁（2353） 台灣區營運長張世欣今（20）日表示，第1季家用、商用產品均有成長，且「目前看到，這兩周通路需求開始回升，但不知道是否跟疫情升溫有關」，宏碁樂觀看待第2季營運的目標數字，樂觀估計原先雙位數成長的目標有望達標。

宏碁今日舉辦新款輕薄筆電Swift系列新品開賣活動，張世欣指出，宏碁致力於輕薄的產品線，客群訴求比較廣、主打年輕的上班族族群。該公司也目標持續成長，像是宏碁台灣第1季業績就有雙位數年成長，對於後疫情時代、PC是否需求有所轉變？張世欣則表示，台灣市場需求還是強勁，「是蠻樂觀的，目前也沒有看到反轉跡象」。

他也表示，下半年要到第2季底才會較為明朗，第2季目前來看，宏碁的業績能見度還是非常樂觀，相信可以達標。在庫存方面，台灣庫存水位還可以，「台灣因為疫情關係，去年第2季庫存大幅下降，但是去年第4季已經回到正常水位」。

張世欣指出，不知道是不是因為疫情、是有看到通路這兩周銷售數字比較好一些，「還是有需求出來，但不是像是去年三級時一次就是兩倍、三倍的成長」。