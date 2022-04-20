救經濟？經濟學家：上海復工白名單全部與出口有關

中國大陸因為疫情嚴峻，祭出封城嚴格措施，連帶影響全球供應鏈，對全球經濟風險為何？渣打銀行東北亞區首席經濟學家符銘財分析，中國大陸的確是經濟展望不確定因素，可能是加分也可能是減分，端看防疫政策。他判斷今年大陸要舉辦20大，疫情管控只能從嚴，但內需受到壓抑，因此必須確保出口，上海日前宣布復工復產600多家「白名單」，全部都是與出口有關，可以看出大陸就是要確保出口不能受影響，這對全世界也很重要。

中國大陸上海市本土疫情嚴峻，封控數周影響成千上萬家企業減產、停工，為力保經濟運轉，上海當局16日印發復工復產「白名單」，在最新曝光的名單中，台積電松江廠、日月光半導體浦東上海總部和捷敏-KY嘉定廠均位列其中。上海市經信委16日印發《上海市工業企業復工復產疫情防控指引(第一版)》，列出首批支持復工復產的企業白名單，主要以汽車相關產業鏈為主，包括上海大眾、上汽通用、特斯拉等，尤其上海臨港新片區，將特斯拉列為「必需復工的停產企業」。

到底中國大陸防疫政策對全球經濟風險為何，符銘財表示，目前各個經濟預測機構都對今年全球經濟下修，市場下修不會是第一次下修，如果要說順風與逆風，目前逆風大於順風，中國大陸就是另外一個經濟展望不確定因素，可能是加分，也可能是減分，要看大陸當局對疫情祭出的政策。

他分析，中國大陸今年也是政治年，今年要舉辦20大，不可能讓疫情失控，因此防疫只會從嚴不可能從寬，但內需會受到很大壓抑，壓力有多大?從中國大陸上周調降存款準備率可以看出。他說，各界都預期大陸去年會降準，但是今年忽然迎合市場期待降準，而且日前也有企業復工白名單，其中全部都是跟出口有關，可見大陸就是要確保出口不能受影響，這對全世界都很重要。

符銘財表示，中國確保出口很重要，因為是外匯主要來源，當內需有問題，如果出口再有問題，甚至會有金融風險，因此要先穩住出口，也會穩定人民幣。由於中國大陸民生消費受影響，政府一定會回歸財稅手段，預估一個到二個百分點，單季幅度會非常可觀，包括從第二季進入第三季也會用很大財稅手段，避免經濟增長受影響，一切要到第四季20大順利舉行，才有機會看到疫情管控出現轉變。