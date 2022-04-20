ASML今年Q1營收達35億歐元 全年續拚成長20%

全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾 (ASML) 今（20）日發佈2022年第1季財報，2022年第1季銷售淨額 (net sales) 為35億歐元，淨收入 (net income) 6.95億歐元，毛利率 (gross margin) 為49%，新增訂單金額70億歐元。ASML同時公布2022年第2季財測，預估營收約51億到53億歐元，毛利率約49%到50%之間。

ASML總裁暨執行長溫彼得 (Peter Wennink) 表示 ，第1季的營收達為35億歐元，毛利率為49%，均符合財測。第1季的新增訂單金額達到70億歐元，其中25億歐元來自0.33 NA和0.55 NA EUV極紫外光系統，以及DUV深紫外光系統的訂單，反映出市場對於先進和成熟製程節點的需求持續強勁。

溫彼得指出，「客戶對於公司系統出貨需求仍然高於我們目前的生產能力，持續為客戶提供現場系統生產力升級方案、優化工廠生產週期，以及快速發貨流程來滿足客戶的需求。此外，我們也積極與供應鏈夥伴一起合作，大幅擴增產能。考量市場需求和我們的擴產計畫，我們預計將重新審視並於下半年更新2025 年的情境和未來的成長機會預估。」

ASML預期，2022年第2季的營收約落在51億歐元到53億歐元間，毛利率約49%到50%，研發成本約7.9億歐元，管銷費用約2.2億歐元。綜觀2022年，ASML仍樂觀預估全年營收成長將達到20%。

依據ASML指出，EUV (極紫外光) 微影系統業務 : 本季度ASML收到多筆TWINSCAN EXE:5200 (下一代EUV系統，數值孔徑為0.55) 的訂單。應用產品業務方面ASML在本季完成第一台eScan460 系統出貨，該系統為下一代單電子束(single-beam)檢測系統，與前一代產品相比，不僅分辨率提高，檢測產出也提高50% 。