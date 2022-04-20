台積電35億美元公司債完成定價 支應在美營運需求

台積電（2330）今（20）日公告，子公司TSMC Arizona 完成35億美元公司債定價，支應在美營運需求。

台積電公告說明，公司債預計於2022年4月22日完成交割，資金用途為一般營業用途。

台積電公告提到，百分之百持有之子公司「TSMC Arizona」於紐約時間2022年4月19日完成美金35億元無擔保主順位公司債之定價，公司債將由台積公司無條件且不可撤回地提供保證，將註冊登記且公開發行，並由承銷商進行承銷。

依據說明，此次募集包括美金10億元3.875%於2027年4月22日到期之公司債、美金5億元4.125%2029年4月22日到期之公司債、美金10億元4.250%2032年4月22日到期之公司債及美金10億4.500% 2052年4月22日到期之公司債。2027年到期之公司債係以面額99.829%發行，2029年到期之公司債係以面額99.843%發行，2032年到期之公司債係以面額99.742%發行，2052年到期之公司債係以面額99.771%發行。