友達結合尖端顯示技術與智慧座艙系統 定義汽車新時代

電動車、智慧車風潮大幅改變車輛架構、造車型態與供應商生態，友達光電（2409）因應此趨勢持續研發高品質車載顯示器，將於Touch Taiwan 2022展示Micro LED、AmLED先進顯示技術導入智慧車艙成果，並結合未來智慧座艙系統整合服務，以智慧化的人機互動顯示器與獨特座艙設計，作為實現智慧交通車載服務的差異化利器，為駕駛及乘客提供沉浸式感官體驗，創造未來汽車智慧座艙，打造除了家庭與職場之外的優質第三生活空間。

Micro LED顯示器具有高亮度、高對比、廣色域、反應速度快與高信賴性等優點，是新興的次世代顯示技術。友達光電突破研發技術的挑戰，今年針對智慧車載應用推出Micro LED沉浸式車艙顯示方案，可配合車艙飾板顯示出如木紋等不同的紋路質感，能與車艙飾板完美融合，維持車艙設計的美學；以Micro LED高亮度與高對比的的突出特性，搭配高穿透度的紋路光學膜，螢幕顯示時不會干擾資訊判讀，滿足智慧車艙、居家裝潢等各類應用需求。

友達亦以多年來豐富的軟性面板設計製造經驗，打造14.6吋卷軸式可收納Micro LED顯示器，具備2K解析度的202 PPI軟性面板搭配40毫米收納曲率半徑，能將高畫質的顯示器捲起收納；先進智慧控制旋鈕搭載全球最高解析度141 PPI可拉伸式觸控Micro LED面板，讓使用者在沉浸式車艙內依據需求突出或收納控制旋鈕，大幅增加車艙空間應用彈性。17.3吋透明Micro LED顯示器模組解析度可達到1280 x 720，透明度超過60%，最高亮度可達2000 nits，擁有發光區域小及高亮度、高彩度、高透明度、LED高信賴度等特性，在各種環境下都不會遮敝資訊，可做為自駕車的車窗型顯示器，乘車看風景的同時，亦不漏接重要資訊。

此外，Micro LED具有可無限拼接的特性，友達亦展示拼接電視牆應用，能突破現有電視框架，以鮮明飽和的色調、清晰流暢的畫質打造個人家庭劇院。

繼2021年結合完整Mini LED生態圈推出AmLED技術，並於CES 2022攜手全球知名電腦品牌推出多款高階桌上型螢幕與筆電大放異彩，廣獲好評，友達此次將大尺寸AmLED技術應用於未來智慧座艙，滿足下世代車載娛樂需求。前座30吋AmLED大型曲面顯示器搭配領先業界的超大尺寸內嵌式觸控技術（Large Touch Display Integration, LTDI），以自有全貼合生產技術，實現超低反射率，並擁有曲面設計、高解析度、高對比、廣色域等優點，能應用於中控台及儀表板；24吋AmLED顯示器則運用非晶矽Tracking Gate line in Pixel（TGP）技術，達成5.4毫米極窄邊框設計；副駕駛座配置獨立的22吋AmLED顯示器，整合可調控防窺技術，防止駕駛人注意力被分散，保持行車安全。

友達光電串連供應鏈生態圈，以集團資源優勢讓車用顯示器再升級，發展價值轉型。本次全系列車載展品搭配的AmLED 技術，與LED生態鏈夥伴攜手合作，例如：富采開發客製化車載Mini LED燈板、達運提供客製化光學結構背光、瑞鼎支援客製化分區調控IC方案等，結合友達自有面板累積技術基礎，期能提供更加省電、高畫質與高信賴性車載顯示整合方案。

除了將尖端顯示技術導入車載顯示器，友達更展示未來智慧座艙系統整合服務，從車用面板模組延伸到系統整合服務，例如超大一體成形曲面顯示器結合兩側揚聲器，彷彿置身歌劇院；駕駛人進入車艙時，可透過整合在顯示器中的隱藏式攝影鏡頭識別身份，進而在顯示器上顯示個人化資訊。當駕駛人欲調控空調風量或溫度時，不必低頭看螢幕，只要觸碰12吋中央空調控制面板，就能得到觸感震動回饋進行調整，為駕駛人帶來更安全更便利的行車體驗。

除了未來車，友達智慧顯示整合系統應用於自行車上，透過IoT收集分析自行車車身資訊與數據，能將行車距離、剩餘電量、輔助動力等資訊顯示在儀表板上，可應用於外掛式的車錶或崁入車身的智慧顯示器，搭配在陽光下可視的彩色MIP（Memory in Pixel）顯示螢幕與LED指示燈，讓騎乘者直覺掌握騎乘狀態；更結合盲點偵測技術與手把上的觸感反饋，即時提醒騎乘者左右後方的靠近車輛，打造更安全智慧的行車體驗。

友達耕耘車用顯示市場多年，不僅是全球前三大車用面板供應商、全球中控台顯示器第一大廠，也將結合車內軟硬體技術，期能成為車載資訊系統的整合者。