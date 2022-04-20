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元太四色電子紙 獲SDAA頒發2022智慧零售獎

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
E Ink Kaleido 3 彩色印刷電子紙配置E Ink ComfortGaze前光技術可減少從顯示器表面反射的藍光量，適合顯示豐富圖像資訊的裝置。元太／提供
E Ink Kaleido 3 彩色印刷電子紙配置E Ink ComfortGaze前光技術可減少從顯示器表面反射的藍光量，適合顯示豐富圖像資訊的裝置。元太／提供

元太（8069）E Ink Spectra 3100四色電子紙產品，榮獲SDAA頒發2022智慧顯示應用大賞智慧零售獎，肯定元太科技針對零售業者需求的黑白文字、與頻繁使用的紅色及黃色促銷色的開發成果。

E Ink Spectra 3100可於同一個畫面上可呈現鮮明飽和的黑、白、紅與黃等四種顏色，適合應用於電子貨架標籤及零售業促銷看板。因應零售業者使用需求，元太科技推出8吋E Ink Spectra 3100四色電子紙與E Ink Gallery Palette彩色電子紙所設計的電子紙貨架標籤，以長條形的尺寸規格符合商品貨架規格，且省電相較以往再省30%，為零售業者提供更多元的電子貨架標籤產品選擇。

電子紙模組與應用系統技術精進　縮短電子紙產品開發周期

元太科技整合旗下自主研發的尖端電子紙模組技術，推出高反射低功耗暨薄疊構整合型電子紙模組（HGD combined with Twire and Oncell Touch），該電子紙模組具有更優異的反射式顯示器光學特性、整體耗電量能再降低30%、且薄化的疊構設計特色。可使終端使用者擁有更清晰飽和的電子紙視覺感受和省電效益。

元太科技開發的E Ink MeeNote )於2020年推出後，持續精進硬體與軟體的系統整合技術。本次2022智慧顯示展中展出E Ink MeeNote on eNote，結合元力電紙平臺（Linfiny）公司研發設計的電子紙筆記本解決方案，可將電子紙筆記本的顯示螢幕透過USB傳輸線，或是Wi-Fi無線連結Windows系統的電腦。除可鏡像投射電腦的作業軟體畫面於電子紙螢幕外，亦可做為電腦的第二螢幕使用，並透過E Ink MeeNote on eNote做為直覺的數位手寫介面。同時，採用E Ink Kaleido彩色印刷電子紙的E Ink MeeNote開發評估套件（Development Kits）也將同台展出，提供產品開發者設計參考，加速具有手寫功能之彩色電子紙產品開發。

E Ink永續進行式：以電子紙技術共譜低碳與智慧的永續未來

超省電的電子紙不僅具備視覺舒適特性，其低碳排的環境友善特色，將成為適合兼具智慧與永續發展的關鍵。以台灣主要城市建置的公車站為例計算，若6萬4千座公車站的站牌均導入智慧公車站牌解決方案，在持續使用5年期間，採用電子紙太陽能公車站牌將為零碳排，而採用液晶螢幕的智慧公車站牌則將產生20萬公噸的碳排放量。以台灣研議中碳費每公噸10美元計算，電子紙公車站牌相比液晶螢幕站牌所帶來碳價效益，預計超過新台幣5,500萬元。

E Ink元太科技產品中心副總經理洪集茂將於4月27日(三)舉行之智慧顯示應用趨勢國際論壇，以「電子紙之永續減碳進行式」為主題，分享永續發展趨勢下，如何連結電子紙特性、應用場域、使用場景或其它科技的最優化匹配性，設計減碳效益最佳化電子紙的綠色物聯網解決方案。

E Ink元太科技財務長陳樂群則將於4月29日(五)舉行的永續台灣論壇—ESG的挑戰與商機，以「永續浪潮的響應及觀點」為主題，分享ESG永續挑戰及潛在趨勢期望、以及元太科技在永續發展的因應觀點。

E Ink彩色電子紙看板運用黑、白、紅、黃與橘等鮮明飽和的色彩，協助零售業者運用更為吸睛的效果，強化色彩行銷宣傳。元太／提供
E Ink彩色電子紙看板運用黑、白、紅、黃與橘等鮮明飽和的色彩，協助零售業者運用更為吸睛的效果，強化色彩行銷宣傳。元太／提供

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