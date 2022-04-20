奇美投入化學回收 發表全球首片再生MMA光學級導光板

奇美實業今（20）日宣布，其採用化學回收方式再生的MMA，已成功應用於顯示器用光學級導光板。此款導光板採用了再生MMA，可保持與原生MMA相同的光學特性。奇美並計畫於2023年第3季正式量產再生MMA系列的導光板。

奇美表示，為了充分實踐循環再利用及減少碳排放，奇美已與供應鏈攜手全面展開對於各種永續材料的開發與應用，包括機械回收、化學回收與生質材料等領域。而身為全球重要PMMA壓克力粒與導光板供應商，面對客戶對提升再生材料使用率的期待，積極評估適合光學材料之回收再生技術，加之奇美擁有多年之光學級材料與板材的製造經驗及優越的技術能力，率先於市場上成功推出光學級再生MMA導光板，與客戶共同實踐綠色行動。

奇美這項成果打破再生材料一般僅適用於外觀件的限制，成功開啟將再生材料應用於光學關鍵零組件，為顯示器的永續循環之路樹立重要里程碑。

奇美再生MMA採用化學回收方式，將來自於自身與客戶回收的PMMA透過熱裂解與後加工製程後，還原成MMA，可減少原生MMA的使用，且製程耗能較低，預估整體減碳效益可達40 %。未來再生MMA可應用於奇美的PMMA、MS、MABS等產品中，擴大其循環效益。奇美並計畫於2023年第3季正式量產再生MMA系列的導光板，並取得相關驗證。

奇美長期致力於再生材料的開發，早自2016年即布局機械回收領域，建立PCR 塑料的生態鏈，現已成為PCR ABS、PCR PC、PCR Alloy 的重要供應商。此次成功挑戰技術層次更高的化學回收領域，企圖為循環再生材料的開發做出更大的貢獻。

奇美秉持Clean & Green的綠色願景，積極回應全球環境永續議題，更以成為國際上領先的永續合作夥伴為目標。奇美在2021年12月參與「科學基礎減碳目標倡議」(Science Based Targets initiative, SBTi)承諾，成為台灣第一家響應SBTi的石化業者，並以「2050淨零排放」為目標，挑戰於一年內(SBTi官方要求為兩年)提出短期(2030年)及長期(2050年)減碳路徑。