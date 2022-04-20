昆山大復工 台廠PCB、車用電子廠拼申請復工五月趕出貨

除了IC載板大廠欣興（3037）外，老牌PCB廠商楠梓電（2316）、車用電子系統商同致電子（3552）、台灣第二大FCCL廠亞電（4939）、沖壓件廠同協（5460）等今（20）日公告已依規定提出復工申請。亞電更是指出，已取得出貨運輸許可，將以庫存出貨應急，預估部分訂單將遞延至五月出貨。

楠梓電指出，因應當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，由原停工至4月19日，配合當地政府防疫措施延長，本公司之子公司昆山先創電子有限公司及滬照能源(昆山)科技有限公司，已依規定提出復工申請。已通知客戶調整出貨時間，配合當地政府防疫規定進行防疫工作，並持續密切注意當地疫情。

同致表示，昆山子公司原配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，靜默期至4月19日24時(停工)，現配合當地政府防疫措施再延長，並已依規定提出復工申請。

同致日前參加法說會，展望今年營運，該公司表示，中國大陸疫情未緩，上海和吉林地區持續封控靜默管理，去年中國市場占同致整體業績比重達83%，疫情對同致在中國大陸市場營運有影響，目前昆山廠持續停工，辦公人員居家辦公，至於影響程度多少，要看疫情何時緩解。

同協指出，公司位於昆山之大陸子公司，配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，由原停工至4月19日，配合當地政府防疫措施再延長，目前已依當地防疫規定申請復工中。

亞電說明，子公司昆山雅森電子材料科技有限公司配合當地政府新冠肺炎防疫工作，由原停工至4月19日，配合當地政府防疫措施再延長，目前已依當地防疫規定申請復工中。已取得出貨運輸許可，將以庫存出貨應急，預估部分訂單將遞延至五月出貨。

欣興今日也公告，旗下2個昆山廠1個復工、1個續停。投顧指出，昆山市封城對於廠商營運負面影響漸減，5、6月應可追上出貨進度，ABF載板短期供需變化不大。