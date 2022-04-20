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寵妻+1 台積電副總贈妻2,000張股票
台積電（2330）營運組織資深副總經理秦永沛19日申讓2,000張台積電持股，贈與妻子陳靜蘭，有效轉讓期間為4月19日至4月21日；以19日台積電收盤價新台幣565元計，市值達11.3億元。
1987年秦永沛加入台積電，2016年晉升為資深副總經理，曾任台積電營運組織產品發展副總經理及先進技術事業副總經理；預定轉讓後秦永沛仍持有4,920張台積電股票，市值約28億元。
台積電近來高層寵妻行動一波波，總裁魏哲家擔任總裁以來首度申讓持股，去年10月申報轉讓持股1,000張，贈與妻子牛慶容，若以當日收盤價計算，市值5.7億元；去年12月，台積電董事曾繁城申報轉讓5,000張股票給太太陳韓，市值逾30億元。
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