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中科打造產業智慧供應鏈 加速中部地區產業智能化

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
為了加速中部地區產業智能化，中科全力打造產業智慧供應鏈。中科管理局提供
為了加速中部地區產業智能化，中科全力打造產業智慧供應鏈。中科管理局提供

為促進中部地區精密機械產業發展，中部科學園區管理局積極推動「加速中部地區產業智能升級及數位優化計畫」，今年核定5件產學研合作案，將帶動園區廠商攜手學研機構，共同投入智能化技術開發。

中科管理局長許茂新表示，透過這項計畫，可促進產業導入創新科技實現智能機械與智慧製造，將生產效率、速度、靈活性落實於彈性生產，以數位優化促進營運效率，紓解缺工問題。

許茂新說，111年度補助計畫共核定5件產學研合作案，總補助金額約1,744萬元，內容涵蓋了智慧倉儲、智慧加工系統、AI熱變位建模技術、區塊鏈應用等相關技術開發，技術內容具高度發展性，應用範圍擴及至整體製造業。

獲核准補助的廠商，包括智能機械領域的均豪精密工業（5443）；智能機械領域的雷應科技；智慧製造領域的永鉅精密科技、天工精密、元翎精密工業（4564）。

今年度核定計畫中，智能機械領域著重在透過線上量測裝置、3D-LiDAR技術應用，用以提高加工精度與製程設備的智能化發展，可藉此發展國產自動化設備，提高國際競爭優勢。

智慧製造領域技術開發主軸，則在於導入多項AI技術內涵，包含深度強化學習、大數據分析、視覺影像辨識技術、複合感知技術及區塊鏈技術應用等，以達到提升加工效率、降低生產成本、減少庫存成本的製程最佳化目標。

同時也可推動製造業的軟硬體智慧化發展，強化產業智慧供應鏈的技術能量，帶動中部地區產業再創榮景。

許茂新說，中科管理局希望透過補助創新技術的應用，輔以產學研界緊密結合，協助廠商推動應用開發產業關鍵軟硬體設備、模組及零組件，提升產品附加價值，培訓智能製造研發產業應用人才，以促成產業智慧供應鏈發展。

區塊鏈

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