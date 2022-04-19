為了提早拿到半導體設備 傳台積電「加價下單」
集微網消息，月初有媒體報導稱，關鍵的半導體製造設備恐得等待一年半甚至更久才能交貨，因為前所未見的零件短缺及供應鏈吃緊問題，重創了芯片設備產業。台積電、聯電和三星甚至將高管派往海外，敦促其設備供應商加大努力。
據台媒《科技新報》最新報導，市場再度傳出台積電多次派高層談判直接與設備供應商談判，甚至以“加價購”模式下單，以提早拿到設備。
不過業界認為，加價購可能性不高，因為採購合約有規範，加上設備供應商其他客戶也屬於一線大廠，改變供貨順序並不容易。
此前台積電總裁魏哲家設備交期狀況作出了說明，他表示，設備供應商面臨COVID-19疫情的挑戰，不過預期2022年台積電產能擴充計劃並不會因而受到影響。公司方面也派遣幾個團隊，進行現場支持，並確認影響機台交期的關鍵芯片，也和客戶合作，規劃公司的產能以優先支持這些關鍵芯片，協助供應商確保機台供應交期，盡力緩解供應鏈面臨的挑戰。
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