快訊

兒童打疫苗要打哪一款？李秉穎曝可以這樣選

扯！10年輕人入住台東民宿狂歡 打破房門、戲水池便溺

為了提早拿到半導體設備 傳台積電「加價下單」

集微網 / 集微網
台灣晶圓大廠台積電。歐新社
台灣晶圓大廠台積電。歐新社

集微網消息，月初有媒體報導稱，關鍵的半導體製造設備恐得等待一年半甚至更久才能交貨，因為前所未見的零件短缺及供應鏈吃緊問題，重創了芯片設備產業。台積電、聯電和三星甚至將高管派往海外，敦促其設備供應商加大努力。

據台媒《科技新報》最新報導，市場再度傳出台積電多次派高層談判直接與設備供應商談判，甚至以“加價購”模式下單，以提早拿到設備。 

不過業界認為，加價購可能性不高，因為採購合約有規範，加上設備供應商其他客戶也屬於一線大廠，改變供貨順序並不容易。

此前台積電總裁魏哲家設備交期狀況作出了說明，他表示，設備供應商面臨COVID-19疫情的挑戰，不過預期2022年台積電產能擴充計劃並不會因而受到影響。公司方面也派遣幾個團隊，進行現場支持，並確認影響機台交期的關鍵芯片，也和客戶合作，規劃公司的產能以優先支持這些關鍵芯片，協助供應商確保機台供應交期，盡力緩解供應鏈面臨的挑戰。

台積電 半導體

延伸閱讀

評鑑績效 分四等級

台積電與熊本縣簽訂新廠選址協定 將於4月21日動工

台股漲94.5點收16,993.4點 台積電收在565元

台積電討論補貼自家員工買股 網：直接配不是更有誠意

相關新聞

創新半導體缺陷消除技術 帶動半導體上游產業再升級

台灣半導體技術在國際占有一定地位，中山大學講座教授張鼎張團隊團隊，改善過去常用的高溫退火爐管技術，獨家開發全新的低溫半導...

寵妻+1 台積電副總贈妻2,000張股票

台積電（2330）營運組織資深副總經理秦永沛19日申讓2,000張台積電持股，贈與妻子陳靜蘭，有效轉讓期間為4月19日至...

彭双浪：大陸封城影響全球

中國大陸疫情節節升溫，在明確的動態清零政策原則下，許多城市都進行封閉式管理；然而，從三月底開始，華南、華東一路封城至今，...

四巨頭示警 電子斷鏈衝擊擴大

友達董座彭双浪、台達電執行長鄭平、佳世達董座陳其宏、光寶總座邱森彬等台灣電子業四巨頭昨（19）日同聲示警，大陸封城衝擊巨...

昆山無疫企業 23台廠入列

台商聚集的江蘇省昆山市昨（19）日發布第一批60家「無疫企業」名單，台資企業包括日月光、鴻海集團旗下富士康、緯創、楠梓電...

台電子廠非大陸產能 補上缺口

面對大陸華東封城風暴，台資電子廠積極因應，非大陸產能扮演支援要角。佳世達董事長陳其宏昨（19）日直言，大陸封控確實有加速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。