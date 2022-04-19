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廢塑膠資源化比率 台積電估2025年達95%

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
環保署舉行「鏈結產業資源再生網絡 共創塑膠循環嶄新里程」記者會。照片／環保署提供
環保署舉行「鏈結產業資源再生網絡 共創塑膠循環嶄新里程」記者會。照片／環保署提供

推動循環經濟，環保署今（19）日表示，希望持續輔導產業加速廢塑膠資源化，尤其電子零組件產業使用塑膠最多元，希望資源化比率提升到七成五。台積電（2330）則喊出2025年希望達到95%以上，日月光（3711）則以2025年達到100%為目標。

環保署舉行「鏈結產業塑膠資源再生循環網絡」記者會，包括台積電、日月光等大廠皆出席，分享廢塑膠資源化成果。

台積電指出，正要建立一個零廢中心，希望回收處理化學品在廠內進行再利用，並啟動「重塑新生」計畫，從源頭減量做起，向供應商提出包裝規範，減少複合材質的使用。

台積電表示，在5萬名員工聯手響應做好分類下，去年已達成8,000公噸廢塑膠資源化，資源化比率達66％，預估2025年達到95%，最終目標邁向100％的資源化，並邀請更多供應商一起加入。

日月光則表示，在廢塑膠資源化過程遇到最大的困難在於，產業製程涉及數百項塑膠，材質、尺寸相當複雜，日月光已成立循環再生中心，將產生的塑膠廢棄物先自行破碎、分類、減容等物理處理，方便回收，並與新創技術合作，尋求在2025年達到100％資源化目標。

環保署表示，國內事業單位每年約產出24萬公噸塑膠廢棄物，約28%資源化處理；若單看電子零組件產業，去年廢塑膠資源化比率平均約65%，由於此業別在塑料使用上項目最多元，因此希望先以增加10%資源化比率、約3,000噸為目標。

環保署呼籲業者，減廢需從源頭及後端雙管齊下，即在源頭減少使用降低廢棄物量，後端確實分類增加再利用機會，期待產業可重新檢視排出廢塑膠型態與類別，重新調整再利用的管道，降低焚化廠負荷。

未來並複製成功的產業循環體系，可提升回收量能及效益，使更多資源得以被妥善運用。

台積電 環保 日月光

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