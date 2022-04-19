宇瞻第1季EPS 1.57元 創同期新高

宇瞻（8271）今（19）日公告最新財報，第1季營收約新台幣23億元，毛利率21%，EPS 1.57元，符合公司預期。至於第2季開始，宇瞻表示，全球產業環境變動因素增加，對於後市的發展仍需持續觀望，但公司已預作準備。

宇瞻總經理張家騉表示，第1季雖然面臨DRAM跌價與NAND製程汙染事件影響供貨，但市場需求的力道仍在，加上產業端在過去兩年已練就彈性應變的能力，整體表現具有一定水準。

至於第2季，張家騉說，全球產業環境變動因素增加，如俄烏戰爭、通貨膨脹與新冠疫情擴散導致需求延緩，對於後市的發展仍需持續觀望；不過宇瞻從去年開始推進三大營運動能，加上無論是產品設計、客戶開發、技術創新等面向皆早有規劃，能隨時因應外部變化做策略調整。

談到營運布局，除記憶體本業外，張家騉認為，智慧應用處具有高度的市場前景，在今年應會有不錯的表現。舉例來說，隨著工業4.0應用趨勢，傳統廠房已逐步走向自動化，將帶動產線硬體結合軟體升級的需求；特殊領域像是元宇宙需要用到的VR眼鏡，就須結合光學檢測、輝度計等專業設備，搭配設計檢測程式才能滿足客戶需求。

他說，這種後端整合開發的能力，是終端客戶需要、也是宇瞻團隊獨有的競爭力，除可應用於面板廠外，在生技領域如隱形眼鏡製造商、藥廠等都適用。另根據市調機構IDC日前提出的最新報告，預測2022年VR頭戴式裝置出貨量有望來到1,095萬台，伴隨元宇宙的發展，目前檢測設備系統整合的訂單已經看到年底。