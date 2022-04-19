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電動車需求強勁 詮欣Q2業績可望續成長

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

詮欣（6205）車用連接器訂單業績爆發，2022年第2季營收可望持續季增，下半年更旺，該公司今（19）日表示，美系電動車大廠訂單2022年將倍增，維持今年業績逐季成長的看法，法人預估，該公司2022年第1季獲利可望較去年同期倍增，2022年營運有機會創下新高。

詮欣來自美系電動車大廠的訂單需求強勁，2022年詮欣出給該客戶的量翻倍，2023年還會再倍增，將大幅拉高汐止廠產能利用率，因應客戶需求，該公司規劃添購自動機器設備，提升產能。另外，新規劃的林口廠也在進行中，詮欣現有很多車用產品在送樣認證中，新品持續增加，未來汽車相關產品會集中在林口生產。

詮欣2022年第1季營收為4.82億元、年增43.62％，創2017年來單季新高，主要成長動能來自車用產品出貨大增，以及IPC基本盤穩健及網通需求增溫。另外，因應原物料上漲，詮欣適時轉嫁給客戶，並降低消費性、PC產品比重，拉高車用、網通、IPC的比重，在產品組合優化下，法人預估，該公司2022年獲利倍增可期，毛利率也明顯改善。

詮欣董事長吳連溪表示，汽車電子化程度越來越高，許多功能改採電子控制，將帶動連接器、連接線的需求量放大，汽車電子未來的需求絕對看好。據悉，詮欣交貨給美系電動車大廠的ADAS產品，從過去一顆今年提升到五顆，且接下來出貨量會逐季往上。

另外，近期許多德國Tier 1廠也積極尋求送樣，運用在ADAS、面板儲存、高速化影像訊息傳輸等應用，該公司表示，取得認證後，未來連接器及線束將一同交貨，車用產品將成為該公司強勁成長動能。

目前詮欣車用產品涵蓋ADAS、車內外輔助鏡頭、車聯網、抬頭顯示器及防駕駛疲勞偵測、超級電腦等五大產品線，並打入歐美日韓等車廠。

詮欣 電動車 連接器

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