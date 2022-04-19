光寶科：拚Q2營收季增雙位數
光寶科技（2301）今（19）日舉行2022年第1季法說會，總經理邱森彬表示，預期第2季營收與本業獲利將持續穩健成長，他進一步分析，第2季營收還是會有季增兩位數成長，「如果供應鏈沒有問題，相信可以達標」。
光寶科展望2022年第2季，受惠於雲端運算在高瓦、高效、高密等高階電源管理產品產值與市佔率持續提升光；光電半導體在綠能、工控、穿戴與AR/VR應用快速成長；汽車電子在EV充電樁、汽車照明及ADAS市場蓬勃發展；在疫情對全球供應鏈及物流影響不持續擴大的前提下，預期第2季營收與本業獲利將持續穩健成長。
來自於光電半導體、雲端運算、5G、AIoT與汽車電子等市場的需求穩定成長，該公司第1季營收為412億元，年增9%，創四年同期新高。受惠於產品組合優化、全球供應鏈管理得宜與生產基地多元化，提升整體營運效率，銷貨毛利達71億元，營業淨利為30億元，分別年增5%與42%。
營業淨利率為7.2%，優於去年同期的5.6%；其中營業淨利、營業淨利率皆為同期歷史新高。毛利率為17.1%，略低於去年第4季的17.3%與去年同期的17.8%，首季稅後純益為21億元，每股純益為0.92元。
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