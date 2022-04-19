台灣大myfone行動獎開跑 邀大家詮釋「聚」與「離」

有行動創作奧斯卡美名的台灣大哥大基金會所主辦《myfone行動創作獎》徵件於19日正式開跑，今年的徵件以「聚，離 Right Distance」為主題，台灣大（3045）祭出400萬總獎金，台灣大總經理林之晨表示，要廣邀大家來重新詮釋「聚」與「離」。

台灣大表示，即日起至8月10日，展開為期114天的徵件馬拉松，以高達400萬元的總獎金，超過千萬的專案預算，得獎團隊再提供影視音專業媒合及千萬扶植金，號召民間高手展現源源不絕的創作能量。

台灣大表示，今年的徵件以「聚，離 Right Distance」為主題，並由創作才子黃子佼擔任評審長，邀請創作者以科技、人性、親情等不同角度切入，詮釋新時代的「聚」與「離」，深入探討科技發展及外在環境的演進，讓相聚、離別不再被實體距離所定義，鼓勵創作者思考如何建構出跨越距離的新關係。

林之晨表示，《myfone行動創作獎》緊扣時代脈動，徵件組別與賽制都與時俱進，兩年多的疫情讓社交距離成為新常態，但距離的概念也隨著科技的進步，而發生質變，居家工作Work From Home、遠距教學、甚至元宇宙，都藉由科技打破實體與虛擬的距離限制，讓人們即便身處遠端也能相聚。若從人性面來看，即便是朝夕相處的人們若不能真心相待，即便近在咫尺，人際的疏離，也能像海角天涯般，相見不相識。

林之晨表示，因此今年活動特別以「聚，離 Right Distance」為主題，從「相聚」與「分離」做不同的詮釋，重新定義距離，相信必定會再掀起一波全民創作的熱潮。所有優秀的作品將分別登上MyVideo、MyMusic、MyBook、M+messenger等平台，讓時代的創意被更多人看到與使用，鼓勵創作者勇於超越自我，發揮無窮創意。。

為了更深入詮釋「聚」、「離」的多樣性，台灣大表示，特別拍攝活動宣傳影片「這世界有很多距離」以創意手法，從一句話的距離、與目標的距離、夢與現實的距離、空間的距離，到世界上許多未曾被發掘、意想不到距離，表達出Right distance「聚」與「離」，都能由創作者定義。

台灣大哥大基金會董事暨執行長劉麗惠表示，《myfone行動創作獎》在過去15年來已催生超過46萬件創意作品，參賽者年齡更從6歲橫跨至90歲，在科技演進與社群媒體的影響下，更可以看到年輕世代創作能量崛起，帶來許多具有創新實驗精神的作品。