IDC：去年亞太地區平板電腦市場年成長12.9% 達5640萬台

根據IDC最新《全球季度個人運算裝置追蹤報告》研究指出，2021年亞太地區（含日本和中國）的平板電腦市場年成長12.9%，達到5640萬台。隨著供應改善和需求持續強勁，預計2022年平板電腦出貨量將成長1.5%。法人表示，蘋果的平板電腦製造商包括鴻海（2317）與仁寶（2324）等，均可望受惠。

IDC說，2021年家用市場出貨量年成長20.7%，總計4300萬台。IDC亞太區客戶裝置研究高級市場分析師 Jennifer Kwan說：「2021全年，亞太區的許多國家都經歷了不同程度的封鎖。隨著疫情引發的e化學習、家庭娛樂和在家工作的需求，對平板電腦的需求仍在繼續。隨著首購者的增加，平板電腦的滲透率一直在提高。然而，供應一直是許多平板電腦供應商關注的問題，這阻礙了平板電腦市場的進一步成長。」

2021年，商用市場年成長6.5%。民營企業透過食品配送服務等領域的使用案例拓展了市場。在日本、印度、韓國和菲律賓的大型教育專案的支持下，教育市場衰退，但出貨量仍大大高於疫情前的水準。

2021年有幾家新廠商進入Android平板市場，包括2021第3季推出平板新機型的小米和realme，以及2021第4季推出的諾基亞和摩托羅拉。更多的新廠商應該會在2022年推出平板電腦，包括OPPO和vivo。

Jennifer Kwan表示：「看到更多智慧手機廠商進入平板電腦市場很有趣。它有助於緩解供應挑戰並提供更多產品種類。我們可以預計，2022年Android市場的競爭將非常激烈。」