威剛發布A+ OPAL加密軟體 資料安全控管升級

記憶體品牌暨模組大廠威剛（3260）今（19）日宣布，公司獨立開發出支援TCG OPAL資料加密技術的專屬管理軟體 – 「A+ OPAL」，適用於威剛所有支援TCG OPAL的工業級NVMe與SATA III固態硬碟，以直覺簡單的介面，幫助工業用戶對存儲裝置進行安全管理，特別適合資料中心、伺服器、監控、醫療等應用，也可滿足企業和政府對資料安全的嚴格要求。

威剛表示，相較於其他耗時又耗效能的加密軟體系統，TCG OPAL定義的「自我加密硬碟(Self-Encrypting Drive, SED)」硬體技術，可提供更高效簡易的管理。透過威剛A+ OPAL軟體來啟動加密功能，不僅能大幅降低TCG OPAL規範為非技術背景使用者所設置的高門檻，讓用戶能輕鬆獲得完善的加密保障；同時也能藉由SED硬體本身的加密技術，省去透過主機系統加密的時間與困難，進行資安保護更有效率。