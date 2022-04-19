大陸封城效應？蘋果訂單增加 鴻海印度廠擴增人力需求

外電報導指出，蘋果的iPhone代工廠鴻海（2317）在印度清奈的廠區，將要倍增近乎一倍人力，主要是因為來自iPhone製造商蘋果的訂單增加，蘋果將要公布財報，外界預期2022年業績可望創新高。

由於近期包括上海、昆山、蘇州等地陸續封城，河南鄭州航空港經濟綜合實驗區也實施交通管控，這些都將影響交通物流運輸，使得工廠的進料與出貨，變得非常困難，蘋果擴大下單鴻海印度廠，是否因為大陸封城效應？值得觀察。

印度經濟時報報導，蘋果已經獲得印度政府的放行證，准許鴻海印度廠區開始為印度國內市場生產iPhone。鴻海印度廠區是位在印度的特別經濟區，主要是為了外銷市場，不過，該特別經濟區也可以為了印度國內市場的銷售，向政府申請，讓所在的外銷工廠成為國內關稅區。

外電指出，鴻海正在加速重開旅館，自從去年底，這些旅館因為員工中毒事件而關閉，目前總數共1.5萬名員工，已經約有1萬名員工，回到鴻海提供的宿舍。

印度當地政府官員也表示，預估到5月第一個禮拜，鴻海在印度當地的所有員工應該可以回到旅館。另外，鴻海也正在Vallam建造一個大型旅館，提供作為該公司員工的住宿。