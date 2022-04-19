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台灣大行動創作獎起跑 徵件數拚增1成再創新高

中央社 / 台北19日電

台灣大哥大基金會主辦的第16屆myfone行動創作獎徵件今天開跑，總獎金達新台幣400萬元，去年收到約4萬件作品寫下新高，預期今年徵件數將成長10%、再創新紀錄。

myfone行動創作獎今年徵件以「聚」與「離」為主題，探討科技發展及外在環境演進，鼓勵創作者思考如何建構出跨越距離的新關係，其中「行動影片組」、「圖文創作組」、「訊息文學組」賽制皆有調整。所有得獎作品將分別登上MyVideo、MyMusic、MyBook、M+Messenger等平台。

今年徵件新設置「極短片組」，徵求15到60秒內的短片，反映現今即時拍攝、即時分享的行動影音特色；並設置「永續特別獎」，鼓勵創作者投稿倡導永續議題的作品。

台灣大哥大總經理林之晨出席徵件起跑線上記者會表示，去年徵件數量創歷史高點，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說不定會讓大家少一點時間旅遊或去外面聚餐，多一點時間反思，加上今年題目緊扣疫情和後疫情時代生活，希望徵件數能超越去年，再創新高。

台灣大哥大基金會董事暨執行長劉麗惠表示，myfone行動創作獎在過去15年已催生超過46萬件創意作品，參賽者年齡從6歲橫跨至90歲，在科技演進與社群媒體的影響下，可以看到年輕世代創作能量崛起，帶來許多具有創新實驗精神的作品。

台灣大哥大 疫情

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