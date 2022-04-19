搶宅商機！遠傳FriDay 4月強檔院線電影、人氣動漫上架

疫情再升溫，遠傳（4904）friDay影音持續提供優質內容，滿足民眾居家防疫娛樂需求，4月上映多部熱門電影、獨家戲劇和動漫，包含與院線同步強檔《蝙蝠俠 搶先版》、獨家韓劇、日劇、動漫等，提供豐富多元的影劇內容。

遠傳friDay影音院線同步DC超級英雄《蝙蝠俠 搶先版》，由羅伯派汀森全新詮釋蝙蝠俠角色，看蝙蝠俠、貓女聯手打擊謎天大聖。喜愛英雄電影的觀眾，也別錯過漫威宇宙中影史最賣座蜘蛛人電影《蜘蛛人：無家日》。還有適合闔家觀賞的《歡樂好聲音2》，由全明星動物藝人打造全新歌舞大秀，及湯姆霍蘭德主演、改編自暢銷全球的 PlayStation 同名電玩遊戲的《秘境探險》。

獨家韓劇《Again My Life》由李準基、李璟榮、金智恩主演，改編自韓國知名長篇小說，講述熱血檢察官重生二次人生，展開復仇懲惡的刺激故事；《現在開始是Showtime！》由朴海鎮、秦基周主演，結合現下最流行的鬼魂與搜查議題；《怪異》由具教煥、申鉉彬主演，是《屍速列車》導演延尚昊擔綱編劇，繼《謗法》後又一驚悚之作。

跟播韓劇《語意錯誤》改編成同名網路漫畫，是在社群平台討論度超高的甜蜜愛戀劇，堪稱2022年最強BL黑馬劇。韓綜則有《第六感3》，劉在錫、吳娜拉、Jessi、李美珠、李相燁原班人馬回歸，搞笑功力更上一階；《偶然成為社長第2季》可說是趙寅成、車太鉉鄉村超市的營業日誌，每集邀請時下當紅藝人，溫暖治癒內容備受好評。

2022春季日劇開打，遠傳friDay影音獨家跟播《前男友的遺書》，由綾瀨遙首度出演律師，更有生田斗真、大泉洋豪華共演，是部跳脫框架且劇情緊湊的神秘推理故事，日本首播當天更有超過12%收視率的好表現。

跟播日劇《INVISIBLE》看天才型演員高橋一生、柴崎幸同台飆戲，是部正義刑警與邪惡罪犯跨界合作的刑偵推理劇；《戀愛何必認真?》由廣瀨愛麗絲、松村北斗、西野七瀨、藤木直人共同演出，描述六個不認真戀愛男女的真愛故事；《麻煩一族》則由高顏值、高人氣CP土屋太鳳、松下洸平共演情侶，描述庶民嫁入豪門後的各種鳥事與趣事。

除了電影、日韓戲劇及綜藝節目，遠傳friDay也上架多部熱門人氣動漫。網路票選最想動畫化的漫畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》終於推出動畫，於平台上架收視即開紅盤，登上動漫類第一名！還有超熱門IP續作、校園戀愛霸權動畫《輝夜姬想讓人告白ー超級浪漫ー 第3季》，及原著獲得「這本輕小說真厲害！」年度單行本排名第一的《小書痴的下剋上：為了成為圖書管理員不擇手段！第3季》，都在遠傳friDay影音上架跟播。