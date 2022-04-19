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台達電鄭平看封城：4月兩成產能受影響 5月狀況較好
中國大陸華東地區封城持續進行，台達電（2308）吳江廠也受影響，執行長鄭平今（19）日透露，「訂單都在手上，客戶也很急，每天都在催」，而台達預計全球產能4月會有兩成影響，5月狀況會比較好。
針對近期大陸封城影響，鄭平表示，封控主要以華東地區為主、影響也較大，因此也影響到台達的吳江廠，不過公司先前已分散產能到印度、泰國及歐洲，所以從整體來看，封城影響性還好。
鄭平認為，目前看來全球產能4月會有兩成影響，預期5月狀況會比較好，若接下來順利復工，5、6月看能不能用其他方式去填補之前的出貨空缺。
鄭平分析，吳江廠屬於大蘇州區，而周邊的昆山已經慢慢有廠可以營運，其實台達工廠沒有問題，八成員工在廠區裡，目前仍有生產。但是供應鏈、物流運輸有影響，預期只要材料可以進來，生產能很快恢復。
鄭平說，何時能完全復工還是要看供應鏈恢復狀況，如果供應不順，生產就會受到影響，但可以靠其他彈性方式去調節。長三角一代因供應鏈在地化做得不錯，因此供應鏈受阻對吳江廠影響較大。
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