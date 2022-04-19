彭双浪結盟生態圈開創顯示器產業新局 獲ERSO Award

友達（2409）董事長暨執行長彭双浪今（19）日獲頒潘文淵文教基金會ERSO Award，基金會肯定彭双浪長期投入顯示技術的發展與應用，推動顯示技術朝高附加價值發展，並帶領友達以深厚的研發能量，結盟生態圈夥伴，延伸顯示產業的價值鏈，進而帶動產業升級轉型，而給予高度肯定。

ERSO Award為潘文淵文教基金會表彰對臺灣半導體、電子、資通訊、光電及顯示等產業有傑出貢獻而設立的獎項，此獎項已邁入第16年，透過表揚帶動台灣科技創新的產業領導人，傳承開創精神，並發揚對科技產業的卓越貢獻。

彭双浪投身科技產業超過30年，率領友達投入價值轉型，在產業升級的歷程中，他不僅將次世代顯示技術導入高階應用，提升附加價值，更將顯示技術整合各項創新應用，令友達以其差異化的研發布局，獲得全球百大創新機構之認可，展現前瞻研發的影響力與優勢。在他的策略領導下，友達從顯示技術核心出發，整合上下游加速新事業投資，多角化布局場域經濟，透過生態圈擘劃創新事業和多元智慧應用。

在工業4.0推波助瀾下，他帶領友達的製造場域變身智慧工廠，透過智能分析以及自動化技術等，以智動化產線與智能化決策翻轉製造思維，讓產線改頭換面；此外，更輸出友達自身轉型經驗，將智慧製造技術推廣至價值鏈夥伴，實現數位化轉型。這樣的成就，也讓友達榮獲世界經濟論壇（WEF）評選為「全球燈塔工廠」，以及美國全國製造商協會的「製造業領袖獎」（MLA – Manufacturing Leadership Awards），認可友達帶領台灣企業邁向智慧製造的實力。

除了引領產業創新，彭双浪也將創新思維融入綠能與環境科技，延伸智慧製造的永續價值。面對全球關注的碳排議題與氣候危機考驗，他帶領友達與集團子公司等開發出綠色製造全流程解決方案，包括綠色產品管理平台、碳管理平台，並開拓綠電服務，滿足製造業的綠色轉型需求。

台灣科技人才在世界位居領先地位，彭双浪長期戮力培育新一代技術人才。他積極投入AI人才養成，參與捐助成立AIA台灣人工智慧學校，並於企業內部培育上千位人工智慧人才。在未來人才方面，彭双浪號召成立GOLF學用接軌聯盟，結合其他企業，透過知識共享平台開設課程，開創產學雙向串聯、資源共享的創新教育服務，積極搭建與學術界的橋樑。