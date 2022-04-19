快訊

確診在家隔離防疫保單賠不賠？10大問答一次看懂

國銀在大陸又爆踩雷 3家台資銀行踩雷6500萬美元

威剛推A+OPAL加密軟體 強化資料安全控管

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

記憶體模組廠威剛（3260）今（19）日表示，公司獨立開發出支援TCG OPAL資料加密技術的專屬管理軟體 「A+OPAL」，適用於威剛所有支援TCG OPAL的工業級NVMe與SATA III固態硬碟，以直覺簡單的介面，幫助工業用戶對存儲裝置進行安全管理，特別適合資料中心、伺服器、監控、醫療等應用，也可滿足企業和政府對資料安全的嚴格要求。

威剛表示，相較於其他耗時又耗效能的加密軟體系統，TCG OPAL定義的「自我加密硬碟（Self-Encrypting Drive, SED）」硬體技術，可提供更高效簡易的管理；透過威剛A+ OPAL軟體來啟動加密功能，不僅能大幅降低TCG OPAL規範為非技術背景使用者所設置的高門檻，讓用戶能輕鬆獲得完善的加密保障，同時也能藉由SED硬體本身的加密技術，省去透過主機系統加密的時間與困難，進行資安保護更有效率。

威剛點出A+OPAL軟體符合TCG OPAL 2.0規範，並具備六大功能，包括簡易的初始設置以啟動TCG OPAL，執行「自我加密硬碟（Self-Encrypting Drive, SED）」技術；設置SID/Admin密碼；Pre-Boot身份驗證（Pre-boot Authentication, PBA），需要通過身份驗證才能開機並啟動授權；設置鎖定範圍，也就是說可進行磁碟資料區塊管理與權限設定，對機密資料分級管理，提升安全防護。

接著還包括將硬碟重置為出廠預設值；檢視SSD支援TCG OPAL的功能和狀態等；威剛強調，隨著物聯網及雲端存儲技術的蓬勃發展，全球數位經濟下的資料安全，更是重中之重，該A+ OPAL軟體整合了固態硬碟與「AES 256位元資料加密」、「寫入保護」、「快速/ 安全擦除」等資料保護技術，為客戶提供符合國際TCG OPAL 2.0標準的資料安全解決方案。

延伸閱讀

威剛工控發布A+ OPAL加密軟體

圖文教你做／寫減肥日記靠這App加密不怕被看 SmartDiet用圖表緊盯體重變化

威剛對第2季記憶體市況展望轉趨保守 估合約價持穩

威剛3月營收32.55億元 保守看4月營收

相關新聞

76%台灣企業認為：未來12月內會被駭客攻擊得逞

全球網路資安主要廠商趨勢科技今（19）日發布最新的2021下半年全球網路資安風險指標 (Cyber Risk Index...

Google台灣要做零碳辦公室，從吃開始

全球企業推動碳中和、永續發展，高科技業者也透過技術推動永續。

郭台銘超倚重他 面板業老將許庭禎何許人也？

偏光板廠誠美材（4960）11日公告，法人董事恆泰國際投資公司改派代表人，由現任日本夏普董事的許庭禎接任。許庭禎何許人也？

微軟攜手鴻海 推動台灣自駕車及數位醫療迎向藍海

台灣微軟與鴻海（2317）科技集團開啟雲原生技術開發、混合辦公場域建立與核心系統上雲布局全球等三大戰略合作，重新定義台灣...

大陸封城效應？蘋果訂單增加 鴻海印度廠擴增人力需求

外電報導指出，蘋果的iPhone代工廠鴻海（2317）在印度清奈的廠區，將要倍增近乎一倍人力，主要是因為來自iPhone...

微軟Azure HPC助攻 加速鴻海人工智慧研究成果突破

台灣微軟去年3月與鴻海（2317）集團開啟雲原生技術開發、混合辦公場域建立與核心系統上雲布局全球等三大戰略合作，經過一年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。