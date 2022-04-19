2022 ERSO Award得主出爐 4科技業領導者獲肯定

2022國際超大型積體電路技術研討會今天上午在新竹舉行，同時頒發對台灣半導體有傑出貢獻的ERSO Award，今年由佳世達董事長陳其宏、友達董事長彭双浪、台達電執行長鄭平、久元電子董事長汪秉龍等4人獲獎，前清華大學科技管理學院院長史欽泰期許科技人才延續創業精神，帶動新科技創新發展。

史欽泰表示，ERSO Award今年已邁入第16年，過去已表彰52名對台灣科技產業有傑出貢獻的領導人，今年獲獎的4人在電腦電子設備、光電領域、電力電子、半導體等領域都有卓越貢獻，希望他們能持續發揮才幹，協助企業及產業提升競爭力。

友達董事長彭双浪對於獲獎表示感謝，他已投身科技業超過30年，讓友達持續居於顯示器產業領先地位，不過面對中國疫情升溫，他表示中國各城市封控確實影響供應鏈，但他也認為隨著全球解封，對面板的需求將由民生消費，轉為由企業採購帶動的商用需求增長。

佳世達董事長陳其宏因成功帶領佳世達轉型成為跨領域的科技服務與醫療集團而獲肯定，更穩居全球顯示器和投影機領導地位，還跨足醫療服務、5G網通與智慧零售等數位轉型解決方案；陳其宏會後表示，受疫情封控影響，佳世達將降低中國廠生產比重。

台達電執行長鄭平因帶領台達電轉型進入工業品牌，對於電動車產業超前部署，在電源及零組件、自動化等都已打入關鍵供應市場，因此讓鄭平在今年ERSO Award中獲得肯定，台達電也正朝落實ESG目標前進，更宣布全球廠辦在2030年100%使用再生能源。

久元電子董事長汪秉龍兼宏齊科技董事長暨總經理，帶領旗下企業跨足半導體、自動化及光電半導體等領域，一路秉持著深耕台灣基礎工業的信念，堅持持續研發先進製程及開發設備，並培育出許多頂尖優秀人才，因此也獲今年獎項肯定。