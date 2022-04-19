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友達彭双浪：大陸即使解封 供應鏈衝擊須一季才能恢復

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
友達董事長彭双浪今日表示，大陸即使解封，供應鏈斷鏈衝擊恐須一季才能恢復。圖/聯合報系資料照片
友達董事長彭双浪今日表示，大陸即使解封，供應鏈斷鏈衝擊恐須一季才能恢復。圖/聯合報系資料照片

面板大廠友達（2409）董事長彭双浪今（19）日指出，中國封城效應衝擊產業重大，比預期嚴重，供應鏈受阻也衝擊景氣循環。他強調說：「全世界都可能受影響」。即使上海大規模復工，但很多原材料供應不齊、生產人力也不夠，估計整個斷鏈影響要恢復到完全復工，完全暢通，至少得還要等一個季度。

彭双浪並認為，整體景氣變化，還得密切觀察。

彭双浪今日參加VLSI技術研討會時發表上述看法，他也是今年2022 ERSO Award獎得主。其他得獎者還包括台達電執行長鄭平、久元電子、同時也是宏齊科技董事長兼總經理汪秉龍。

彭双浪在會後受訪指出，俄烏戰爭持續造成原物料上漲、通膨持續，消費需求連帶疲弱，加上中國疫情封控多達40多個城市，很多公司停工，有的即使生產也僅維持部份生產，因封控影響到物流，陸運成本劇，且貨物供應困難升高，造成很多原料及各項零組件供應短缺，很多廠商產線被迫停工，他認為即使解封，後續要全數恢復暢通，恐怕至少還要一個季度，影響相當嚴重。

彭双浪

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