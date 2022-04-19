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佳世達陳其宏看封城 4月營收有影響、第2季需緊迫盯人

經濟日報 / 記者吳凱中／新竹即時報導
佳世達董事長陳其宏今日提到大陸封城影響及近期疫情因應狀況。
佳世達董事長陳其宏今日提到大陸封城影響及近期疫情因應狀況。

中國大陸華東地區上海、昆山及蘇州封城，打亂電子供應鏈，佳世達（2352）集團董事長陳其宏今（19）日表示，「第2季真的是需要非常緊迫盯人，狀況瞬息萬變。」預計4月營收會受封城影響、但影響性不會太大，5、6月的話還要觀察。

陳其宏指出，其實這波大陸封城影響從3月就開始，從上海實施很多管制措施，對供應鏈影響不是這一兩個禮拜的事，由於長三角是台商大本營，這波對供應鏈影響很大。

陳其宏表示，但佳世達很快啟動防疫因應機制，包含人員、零組件都提前準備，來降低供應鏈影響的壓力。佳世達自身3月營收創高，但4月會受封城影響、但預計影響不會太大，至於5、6月的話還要觀察。

陳其宏認為，其實佳世達自身大陸工廠營運還好，現在可以生產，包含宿舍、生產線都有執行分區、分流管控，但一個電子產品需要幾百個零組件，我們會協助供應商跟當地官方溝通，盡量讓相關廠商優先開工。

陳其宏強調，第2季真的是需要非常緊迫盯人，狀況瞬息萬變，佳世達會隨時掌控狀況，掌握關鍵零組件。但對於長三角何時解封則很難估計，畢竟每個地區防疫作法都不太一樣。

針對台灣疫情，陳其宏指出，佳世達集團4月就啟動居家辦公，除了研發人員跟工廠生產人員外，其他都是居家工作或分流辦公，降低疫情感染風險。

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