小米也加入戰局 今年平板電腦出貨量將年增1.5%

根據IDC最新《全球季度個人運算裝置追蹤報告》研究指出，2021年亞太地區（含日本和中國大陸）的平板電腦市場年成長12.9%，達到5,640萬台。隨著供應改善和需求持續強勁，預計2022年平板電腦出貨量將成長1.5%。

2021年家用市場出貨量年成長20.7%，總計4,300萬台。IDC亞太區客戶裝置研究高級市場分析師Jennifer Kwan說，2021全年，亞太區的許多國家都經歷了不同程度的封鎖。隨著疫情引發的e化學習、家庭娛樂和在家工作的需求，對平板電腦的需求仍在繼續。隨著首購者的增加，平板電腦的滲透率一直在提高。然而，供應一直是許多平板電腦供應商關注的問題，這阻礙了平板電腦市場的進一步成長。

2021年商用市場年成長6.5%。民營企業透過食品配送服務等領域的使用案例拓展了市場。在日本、印度、韓國和菲律賓的大型教育專案的支持下，教育市場衰退，但出貨量仍大大高於疫情前的水準。

2021年有幾家新廠商進入Android平板市場，包括2021Q3推出平板新機型的小米和realme，以及2021Q4推出的諾基亞和摩托羅拉。更多的新廠商應該會在2022年推出平板電腦，包括OPPO和vivo。 Jennifer Kwan表示，看到更多智慧手機廠商進入平板電腦市場很有趣。它有助於緩解供應挑戰並提供更多產品種類。我們可以預計，2022年Android市場的競爭將非常激烈。

亞太區平板電腦市場將在2022年達到出貨量5,720萬台，上半年受疫情驅動的購買推動消費者需求。受益於新供應商的進入以及其他主要供應商的供應狀況改善，該地區的供應端也有望改善。政府支持學生混合學習模式的舉措將繼續為教育市場創造機會；日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、台灣和越南的幾個教育專案預計將於2022年部署。